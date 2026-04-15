Negozia ESS Tech, Inc. - GWH CFD

Su ESS Tech, Inc.

ESS Tech, Inc., ex ACON S2 Acquisition Corp. è un'azienda di stoccaggio di energia a lunga durata specializzata nella tecnologia delle batterie a flusso di ferro. L'azienda progetta e produce batterie a lunga durata utilizzando materiali abbondanti di terra. Le sue batterie offrono flessibilità agli operatori di rete e garanzia di energia ai clienti commerciali e industriali. La tecnologia dell'azienda è in grado di fornire energia, durata e ciclo di vita in un'unica piattaforma di batterie che si confronta con le batterie agli ioni di litio. Utilizzando la sua tecnologia di batterie a flusso di ferro, l'azienda sta sviluppando due prodotti, quali Energy Warehouse ed Energy Center. L'Energy Warehouse offre un accumulo di energia da 50 kilowatt (kW) a 90 kW e una durata da quattro a 12 ore. I magazzini di energia sono distribuiti in unità di container per il trasporto, consentendo un sistema chiavi in mano che può essere installato facilmente presso la sede del cliente. L'Energy Center offre una gamma di configurazioni personalizzabili e viene installato per soddisfare le esigenze di potenza, energia e durata dei clienti.

Il prezzo attuale dell'azione ESS Tech, Inc. è di 1.13 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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