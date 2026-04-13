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Su Emergent BioSolutions Inc.

Emergent BioSolutions, Inc. è una società di scienze biologiche che si occupa di fornire soluzioni di preparazione e risposta alle minacce alla salute pubblica (PHT) accidentali, intenzionali e naturali. L'azienda si concentra su cinque categorie di PHT: malattie chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari ed esplosive (CBRNE); malattie infettive emergenti; salute in viaggio; crisi di salute pubblica (come la crisi degli oppioidi e la pandemia COVID-19); cure per acuti, emergenze e comunità. Le sue linee di business comprendono le contromisure mediche (MCM), il settore commerciale e il CDMO. MCM si concentra principalmente sull'approvvigionamento di prodotti MCM e candidati prodotti da parte di clienti governativi nazionali e internazionali. Fornisce soluzioni per le minacce alla salute pubblica attraverso un portafoglio di vaccini e terapie che sviluppa e produce per governi e consumatori. L'azienda offre anche una serie di servizi integrati di sviluppo e produzione a contratto per clienti del settore farmaceutico e biotecnologico.

Il prezzo attuale dell'azione Emergent BioSolutions Inc. è di 8.16 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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