Negozia Ecolab Inc. - ECL CFD

Su Ecolab Inc.

Ecolab Inc. fornisce tecnologie e servizi per i settori dell'acqua, dell'igiene e dell'energia. I programmi ed i prodotti di pulizia e sanificazione dell'azienda, i servizi di disinfestazione e di manutenzione e riparazione delle attrezzature supportano i clienti nei settori della ristorazione, della produzione di cibi e bevande, dell'ospitalità, della sanità, governativi e dell'educazione, della vendita al dettaglio, della cura dei tessuti e della gestione delle strutture in oltre 170 paesi. I suoi segmenti comprendono Industriale Globale, Istituzionale Globale, Energia Globale, Altro ed Aziendale. Il suo segmento Industriale Globale comprende le unità operative Acqua, Cibo e Bevande, Carta e Cura dei Tessuti. Il suo segmento Istituzionale Globale comprende le unità operative Istituzionali, Specializzate e Sanitarie. Il segmento Energia Globale fornisce soluzioni in loco e tecnologiche per la perforazione globale, la produzione di petrolio e gas, la raffinazione e le industrie petrolchimiche. Il segmento della Società Altro è costituito dalle unità operative di disinfestazione.

Il prezzo attuale dell'azione Ecolab Inc. è di 274.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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