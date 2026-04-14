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Su Ebara Corporation

EBARA Corporation è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dell'energia eolica e idroelettrica, nel settore degli impianti ambientali e nel settore dell'elettronica di precisione. L'azienda opera in tre settori di attività. Il segmento Energia eolica e idroelettrica è impegnato nella produzione, vendita, gestione e manutenzione di pompe, compressori, turbine, impianti di refrigerazione e soffianti. Il segmento Impianti ambientali si occupa di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, impianti di incenerimento dei rifiuti industriali e impianti di trattamento delle acque. Il segmento Precisione ed elettronica si occupa della produzione, vendita e manutenzione di pompe per vuoto, apparecchiature per la lucidatura chimico-meccanica (CMP), apparecchiature per la placcatura e apparecchiature per il trattamento dei gas di scarico. La Società è inoltre impegnata nella fornitura di servizi di supporto alle imprese.

Il prezzo attuale dell'azione Ebara Corporation è di 5183.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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