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Su Dowa Holdings Co., Ltd.

DOWA HOLDINGS CO., LTD. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di fusione, lavorazione dei metalli e altro. L'azienda ha cinque segmenti di attività. Il segmento Ambiente e riciclaggio è impegnato nella gestione dei rifiuti, nella bonifica del suolo, nel riciclaggio delle risorse e nella logistica. Il segmento Smelting si occupa della produzione e della vendita di rame, zinco, oro, argento e altri metalli. Il segmento Materiali elettronici si occupa della produzione e della vendita di materiali conduttori di elettricità per componenti elettronici e altri. Il segmento Metal Processing si occupa della produzione e della vendita di prodotti metallici lavorati e di circuiti stampati. Il segmento Trattamento termico si occupa del trattamento termico e della lavorazione superficiale dei materiali metallici, nonché della produzione, vendita e manutenzione di impianti di trattamento termico e di strutture ausiliarie. La Società è inoltre impegnata in attività di leasing immobiliare, costruzione di impianti e altro.

Il prezzo attuale dell'azione Dowa Holdings Co., Ltd. è di 9997.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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