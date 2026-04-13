Negozia Camping World Holdings Inc - CWH CFD

Su Camping World Holdings, Inc. Cl

Camping World Holdings, Inc. è un rivenditore di veicoli ricreazionali (RV) e di prodotti e servizi correlati. L'azienda opera attraverso due segmenti: Good Sam Services and Plans e RV and Outdoor Retail. Il segmento Good Sam Services and Plans si occupa della vendita delle seguenti offerte: piani di assistenza stradale d'emergenza; programmi assicurativi contro danni e infortuni; programmi di assistenza ai viaggi; contratti di assistenza estesa per i veicoli; assistenza per il finanziamento e il rifinanziamento dei veicoli; spettacoli ed eventi per i consumatori e pubblicazioni ed elenchi per i consumatori. Il segmento RV e Outdoor Retail si occupa della vendita di camper nuovi e usati, delle commissioni sui contratti finanziari e assicurativi relativi alla vendita di camper, della vendita di servizi di assistenza per camper e di lavori di collisione, della vendita di ricambi, accessori e forniture per camper, della vendita di prodotti, attrezzature, equipaggiamenti e forniture per l'outdoor, della distribuzione business to business di mobili per camper e della vendita di iscrizioni al Good Sam Club e di carte di credito co-branded.

Il prezzo attuale dell'azione Camping World Holdings Inc è di 7.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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