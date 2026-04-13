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Su Dow Inc

Dow Inc. è una società di scienza dei materiali che combina scienza e tecnologia per sviluppare soluzioni. Il portafoglio della Società comprende sei unità di business globali, organizzate in tre segmenti operativi: Materiali Performanti e Rivestimenti, Fasi Intermedie ed Infrastrutture e Plastiche Speciali ed Imballaggi. I suoi prodotti servono diverse applicazioni, inclusi rivestimenti, cura della casa e della persona, beni durevoli, adesivi e sigillanti e imballaggi alimentari e speciali. Inoltre, la Società gestisce una rete commerciale e di sviluppo globale che comprende otto centri di ricerca e sviluppo (R&S).

Il prezzo attuale dell'azione Dow Inc. è di 40 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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