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Su Devon Energy Corp

Devon Energy Corporation è una società indipendente di servizi legati al settore dell'energia, impegnata principalmente nella ricerca esplorativa di giacimenti petroliferi e di gas, nello sviluppo, nella produzione e nell'acquisizione di proprietà produttive, nel trasporto di petrolio, gas e LGN e nella trasformazione di gas naturale. Le sue proprietà nel Nord America sono concentrate in cinque aree geografiche. All’interno degli Stati Uniti opera principalmente nel bacino lacustre permiano, negli stati centrali, nelle montagne rocciose e nella costa del Golfo a terra e su piattaforme. Le attività canadesi vengono svolte principalmente nel bacino di sedimentazione del Canada occidentale in Alberta e nella Columbia britannica. All'esterno del Nord America le altre attività vengono svolte principalmente in Azerbaigian, in Cina, in Egitto e in alcune regioni dell'Africa occidentale, tra cui Guinea Equatoriale, Gabon e Costa d'Avorio. Al 31 dicembre 2003 contava riserve sicure stimate pari a 2.089 milioni di barili equivalenti di petrolio, di cui il 58% erano rappresentate da riserve di gas naturale, e il restante 42% da riserve di petrolio e LGN. Nel gennaio 2005 Devon ha venduto il sistema di gasdotti nel Texas settentrionale.

Il prezzo attuale dell'azione Devon Energy è di 46.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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