Negozia DENSO Corporation - 6902 CFD

Su DENSO Corporation

DENSO Corporation è un fornitore di componenti automobilistici. Il settore dei sistemi di trasmissione produce e vende sensori di scarico, bobine di accensione e altro. Il settore dei sistemi di elettrificazione produce e vende motorini di avviamento, alternatori, pacchi batteria agli ioni di litio, servosterzo elettrico integrato a due sistemi e altri. Il settore dei sistemi elettronici produce e vende computer di controllo motore, computer di controllo carrozzeria, computer di controllo trasmissione e altri. Il settore dei sistemi termici produce e vende sistemi di condizionamento dell'aria per auto, condizionatori per sedili, moduli di raffreddamento del motore e altri. Il settore dei sistemi di mobilità produce e vende sistemi informativi per l'abitacolo, contatori combinati, head-up display e altri. Il settore delle apparecchiature industriali produce e vende vari robot, controllori programmabili e altro. Il settore delle apparecchiature per la vita produce e vende scaldabagni, condizionatori d'aria residenziali e altro.

Il prezzo attuale dell'azione DENSO Corporation è di 1919.67 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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