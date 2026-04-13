Negozia Denison Mines Corp Ordinary Sha - DNN CFD

Su Denison Mines Corp Ordinary Sha

Denison Mines Corp. è una società di esplorazione e sviluppo dell'uranio. L'azienda è impegnata nell'acquisizione, nell'esplorazione e nello sviluppo di proprietà di uranio, nell'estrazione, nella lavorazione e nella vendita di uranio. La Società opera in tre segmenti: il segmento Mining, il segmento Closed Mine Services e il segmento Corporate and Other. Il segmento Mining comprende le attività di esplorazione, valutazione e sviluppo, l'estrazione, la macinazione (compresa la macinazione per conto terzi) e la vendita di concentrati minerali. Il segmento Servizi minerari chiusi comprende le attività di servizi ambientali della Società, che fornisce servizi di smantellamento delle miniere e altri servizi. Il segmento Corporate and Other comprende la fornitura di servizi amministrativi e gestionali generali alla UPC (Uanium Participation Corporation). L'UPC ha partecipazioni nel progetto Wheeler River Uranium, nel mulino per uranio McClean Lake, nella proprietà Waterbury Lake, nel progetto Millennium, nel progetto Kiggavik, nel Christie Lake e nell'Elliot Lake.

Il prezzo attuale dell'azione Denison Mines Corp Ordinary Sha è di 3.7304 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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