Negozia Best Buy - BBY CFD

Su Best Buy Co Inc

Best Buy Co., Inc. è un fornitore di prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche. L'Azienda offre prodotti e servizi ai clienti che visitano i suoi negozi, interagendo con agenti Geek Squad o utilizzando i suoi siti Web o applicazioni mobili. Ha operazioni negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. La Società opera attraverso due segmenti: Nazionale ed Internazionale. Il segmento Nazionale comprende le operazioni in tutti gli stati, distretti e territori degli Stati Uniti, con vari marchi, tra cui Best Buy, bestbuy.com, Best Buy Mobile, Best Buy Direct, Best Buy Express, Geek Squad, Magnolia Home Theater e Pacific Kitchen and Home. Il segmento Internazionale comprende tutte le operazioni in Canada e Messico con i marchi, Best Buy, bestbuy.com.ca, bestbuy.com.mx, Best Buy Express, Best Buy Mobile e Geek Squad. Al 31 dicembre 2016, la Società gestiva 1.200 negozi di grande formato e 400 negozi di piccolo formato in entrambi i segmenti Nazionale ed Internazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Best Buy è di 60.29 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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