Negozia Coats Group PLC - COA CFD

Su Coats Group PLC

Coats Group plc è una società con sede nel Regno Unito impegnata nella produzione di filati industriali. I segmenti della Società sono Industrial and Crafts. Offre abbigliamento, accessori, mobili, fibre ottiche e articoli sanitari. Offre inoltre thread tecnici utilizzati in vari settori, come l'automotive; Biancheria da letto e materassi; Usura protettiva antifiamma; Articoli per esterni / attrezzature sportive e tessuti per la casa. Offre filati e riempitivi di cavo per applicazioni fibre ottiche e telecomunicazioni. La sua applicazione di filati comprende anche i sacchetti di tè, la trama del cordone pneumatico e l'igiene femminile. Le sue calzature e accessori comprendono abiti e calzature casual; Calzature protettive; Calzature sportive; Accessori di moda e articoli da viaggio e da viaggio. La sua veste comprende l'abbigliamento maschile, le signore, i bambini giurano, il denim, la pelle e l'usura del lavoro. È impegnata in attività artigianali tessili nelle Americhe. Offre filati per maglieria, filati per filettatura, filati per cucire, filati per ricami, patchwork e quilting.

Il prezzo attuale dell'azione Coats Group PLC è di 0.846 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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