Negozia Cleveland-Cliffs Inc - CLF CFD

Su Cleveland-Cliffs Inc

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. è una società di estrazione mineraria e di risorse naturali. La società rifornisce di pellet di minerale di ferro il settore siderurgico nordamericano, grazie alle sue miniere e impianti per pellet situati nel Michigan e nel Minnesota. I segmenti della società comprendono Minerale di Ferro Stati Uniti e Minerale di Ferro Asia Pacifico. L‘azienda è un produttore di pellet di minerale di ferro, e vende la produzione del segmento Minerale di Ferro Stati Uniti principalmente alle società di acciaio integrate negli Stati Uniti e in Canada. La società gestisce circa cinque miniere di minerali di ferro situate nel Michigan e nel Minnesota. Nel Michigan, sfrutta oltre due miniere di minerale di ferro, quelle di Empire e di Tilden. Nel Minnesota, sfrutta per lo più una miniera di minerale di ferro, quella di Hibbing. Le altre due attività di estrazione di minerali di ferro si trovano nel Minnesota, la miniera di United Taconite e di Northshore. Le sue attività di estrazione di minerali di ferro nella regione Asia Pacifico si trovano in Australia Occidentale e consistono nelle attività di Koolyanobbing. La società sfrutta un complesso di estrazione di minerali di ferro in Australia Occidentale.

Il prezzo attuale dell'azione Cleveland-Cliffs Inc è di 9.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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