Negozia CityDev - C09sg CFD

Su City Developments Limited

City Developments Limited (CDL) è un gruppo di controllo industriale internazionale che si occupa di sviluppo e investimenti nel settore immobiliare, possiede alberghi ed è attivo nella gestione e la fornitura di soluzioni per il settore alberghiero. CDL, che svolge la propria attività in 18 paesi dell'Asia, dell'Europa, dell'America del nord e dell'Australasia, è inoltre titolare di oltre 200 società controllate e consociate. A Singapore, CDL possiede terreni per oltre cinque milioni di piedi quadrati, costituiti da terreni edificabili per immobili residenziali e commerciali. Tali proprietà possono essere ulteriormente sviluppate fino a costituire un'area edificabile di circa 10 milioni di piedi quadrati. CDL ha costruito più di 15000 abitazioni mediante oltre 60 progetti realizzati a Singapore e nel territorio circostante.

Il prezzo attuale dell'azione CityDev è di 8.32 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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