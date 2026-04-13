Negozia Chesapeake Utilities Corp - CPK CFD

Su Chesapeake Utilities Corporatio

Chesapeake Utilities Corporation è una società di distribuzione di energia. L'azienda è impegnata nella distribuzione di gas naturale, elettricità e propano, nella trasmissione di gas naturale, nella generazione di elettricità e vapore e nella fornitura di servizi correlati ai propri clienti. I segmenti della Società comprendono l'energia regolamentata e l'energia non regolamentata. Il segmento Energia regolamentata comprende servizi di distribuzione e trasmissione di energia, come la distribuzione di gas naturale, la trasmissione di gas naturale e le operazioni di distribuzione elettrica. Il segmento Energia non regolamentata comprende la trasmissione di energia, la generazione di energia, le attività di propano, la distribuzione mobile di gas naturale compresso e le attività di soluzioni per condotte. Questo segmento comprende anche altri servizi energetici non regolamentati, come la vendita di merci legate all'energia e i servizi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, idraulici ed elettrici. Opera principalmente nella penisola di Delmarva e in Florida, Pennsylvania e Ohio.

Il prezzo attuale dell'azione Chesapeake Utilities Corp è di 128.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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