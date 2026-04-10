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Su Centrica PLC

CENTRICA PLC è un‘impresa di energia e società di servizi. I segmenti della Società comprendono la Fornitura di Energia & Servizi-Regno Unito & Irlanda, Fornitura di Energia & Servizi-North America, Collegato Casa, Energia Distribuita e Potenza, L'Energia Marketing e Trading, Esplorazione e Produzione, Centrali di Energia Elettrica e Centrica Storage. Il segmento Fornitura di Energia & Servizi-Regno Unito & Irlanda comprende Regno Unito Casa, Regno Unito Business e Irlanda. Il segmento Fornitura di Energia & Servizi-North America comprende North America Casa e North America Business. La Società è impegnata nella fornitura di gas e di energia elettrica a clienti residenziali nel Regno Unito, e l'installazione, riparazione e manutenzione di riscaldamento domestico, impianti idraulici e fognature, apparecchi a gas e elettrodomestici da cucina, compresa la messa a disposizione di diritto fisso di manutenzione/riparazione e contratti di assicurazione nel Regno Unito. La Società è impegnata nella fornitura di gas e di elettricità e la fornitura di energia e servizi correlati per i clienti business nel Regno Unito.

Il prezzo attuale dell'azione Centrica PLC è di 2.1188 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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