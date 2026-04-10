Negozia Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD

Su Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec AG è una società fornitrice di soluzioni di tecnologia medica con sede in Germania. La società opera, con sue controllate, in due aree di business: Oftalmologia e microchirurgia. L‘area di business di Oftalmologia è suddivisa in due business unit: unità di Sistemi di Oftalmologia copre una gamma di laser e sistemi diagnostici per oftalmologia, e l‘unità di Oftalmologia chirurgica combina l'attività della società nel campo delle protesi oftalmiche e usa e getta. L‘area di business di microchirurgia offre soluzioni di visualizzazione per chirurgia a orecchio, naso e gola o neurochirurgia e microscopi chirurgici. I suoi prodotti di microchirurgia sono principalmente utilizzati come attrezzature di supporto per la rimozione di tumori, come pure il trattamento di malattie vascolari e disturbi funzionali. Nel gennaio 2014, ha acquisito Optronik Optik ve Elektronik Cihazlar Ticaret ve Sanayi AS, un grossista di prodotti di oftalmologia, nonché una partecipazione del 100% in Aaren Scientific Inc, un produttore di lenti intraoculari.

Il prezzo attuale dell'azione Carl Zeiss Meditec AG è di 26.17 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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