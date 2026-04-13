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Su Brown-Forman Corporation

Brown-Forman Corporation è una società diversificata che produce e commercializza prodotti di consumo. La società comprende due segmenti aziendali: Beverages e Consumer Durables. Il segmento Beverages comprende marche di vino e alcolici, prodotti, commercializzate e venduti in tutto il mondo. Circa i due terzi del fatturato delle vendite del segmento viene realizzato negli Stati Uniti, il principale mercato della società. Il segmento Consumer Durables include tovaglie, oggetti da collezione e valigeria, commercializzati con i marchi Lenox, Dansk, Gorham, Kirk Stieff e Hartmann. Le vendite derivano da tre canali principali: grandi magazzini, outlet store per vendita al dettaglio di proprietà della società e vendita diretta ai consumatori tramite cataloghi, direct mailing e Internet. Nel corso dell'anno fiscale terminato il 30 aprile 2004, il segmento Beverages ha prodotto circa il 96% e il segmento Consumer Durables circa il 4% del totale delle entrate.

Il prezzo attuale dell'azione Brown-Forman Corporation è di 29.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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