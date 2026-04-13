Negozia Box, Inc. - BOX CFD

Su Box, Inc.

Box, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei contenuti nel cloud che consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di gestire in modo sicuro i contenuti nel cloud, consentendo al contempo un accesso e una condivisione facili e sicuri di tali contenuti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Con la piattaforma software-as-a-service dell'azienda, gli utenti possono collaborare sui contenuti sia internamente che con parti esterne, automatizzare i processi aziendali basati sui contenuti, sviluppare applicazioni personalizzate e implementare funzioni di protezione dei dati, sicurezza e conformità per rispettare i requisiti legali e normativi, le politiche interne e gli standard e le normative del settore. La sua piattaforma si integra con le applicazioni aziendali ed è compatibile con diversi ambienti applicativi, sistemi operativi e dispositivi, garantendo ai lavoratori un accesso sicuro ai contenuti aziendali. La sua soluzione box offre applicazioni Web, mobili e desktop per la gestione dei contenuti nel cloud su una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni personalizzate, oltre a soluzioni specifiche per il settore.

Il prezzo attuale dell'azione Box, Inc. è di 21.45 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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