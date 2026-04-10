Negozia Air Liquide - AIfr CFD

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L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (Air Liquide) è impegnata nella fornitura di gas, tecnologie e servizi per l'industria e salute con una presenza in oltre 80 paesi. La società opera attraverso segmenti: Gas e servizi, Ingegneria e edilizia, e Mercati globali e tecnologie. La gestione operativa dell'attività Gas e servizi è organizzata in quattro aree geografiche: Europa, Americhe, Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa. Il segmento Gas e Servizi comprende quattro settori di business, che includono Grandi industrie, Mercanti industriali, Sanità ed elettronica. Il segmento Ingegneria e edilizia progetta, sviluppa e costruisce impianti di produzione di gas industriali per la società. Progetta e produce anche impianti nei settori dell'energia tradizionali, rinnovabili e alternative. Il segmento Mercati globali e tecnologie comprende Advanced Business & Technologies (AB & T) e Air Liquide Maritime. Opera attraverso Skagerak Naturgass AS e Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha.

Il prezzo attuale dell'azione Air Liquide è di 188.1 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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