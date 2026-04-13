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Su BlackRock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust (il Trust) è una società di investimento a gestione chiusa non diversificata. L'obiettivo d'investimento del Fondo è di fornire reddito corrente, guadagni correnti e rivalutazione del capitale. Il Trust cerca di raggiungere il suo obiettivo d'investimento investendo, in condizioni normali di mercato, almeno l'80% del suo patrimonio in titoli legati al credito, tra cui, ma non solo, obbligazioni societarie investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, prestiti bancari, titoli privilegiati o obbligazioni convertibili o derivati con caratteristiche economiche simili a questi titoli legati al credito. Il Trust investe in vari settori, quali petrolio, gas e combustibili di consumo; trust di investimento immobiliare; componenti auto; trasporto aereo e logistica; bevande; compagnie aeree; biotecnologie; prodotti per l'edilizia; attrezzature per le comunicazioni e servizi di telecomunicazione diversificati. Il suo gestore degli investimenti è BlackRock Advisors, LLC.

Il prezzo attuale dell'azione BlackRock Multi-Sector Income Trust è di 12.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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