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Su BCE Inc

BCE, Inc. (BCE) è la una società di comunicazioni con quattro segmenti operativi: Bell Canada, Bell Globemedia, BCE Emergis e BCE Ventures. Bell Canada fornisce servizi di telefonia locale, interurbana, comunicazioni wireless, accesso a Internet, dati, TV via satelllite DHT (direct-to-home) e altri servizi ai clienti residenziali e aziendali tramite 26 milioni di connessioni di utenti. Bell Globemedia è una società mediatica che fornisce servizi informativi e di intrattenimento; include CTV Inc., una tv privata, e The Globe and Mail, un editore di quotidiani nazionali. La società fornisce inoltre servizi di e-business tramite BCE Emergis Inc. Tutte le altre attività e gli altri investimenti di BCE, tra cui Telesat Canada e CGI Group Inc., rientrano nel segmento BCE Ventures.

Il prezzo attuale dell'azione BCE Inc. è di 31.95 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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