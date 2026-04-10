Negozia American Express - AXP CFD

Su American Express Company

AMERICAN EXPRESS COMPANY, insieme alle sue controllate, è una società globale di servizi. I principali prodotti e servizi della Società sono carte di credito e d'addebito, ed i servizi relativi ai viaggi offerti ai consumatori ed alle società in tutto il mondo. I segmenti della Società includono il Gruppo dei servizi globali per consumatori (GCSG), Servizi di rete e per commercianti globali (GMNS), ed i Servizi commerciali globali (GCS). La gamma di prodotti e sevizi dell'Azienda include servizi network, acquisizioni commerciali e loro processi, assistenza ed accordi, e punti di vendita commerciali e prodotti e servizi d'informazione per commercianti; altri servizi di pagamento, incluso servizi di prevenzione di frodi, e progettazione ed operazione dei programmi fedeltà per i clienti; prodotti e servizi di gestione delle spese, e prodotti prepagati/a valore depositato.

Il prezzo attuale dell'azione American Express è di 314.04 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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