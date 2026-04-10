Negozia Basf SE - BASd CFD

Su BASF SE

BASF SE è una società chimica con sede in Germania. La Società opera attraverso sei segmenti, tra cui Prodotti Chimici, Materiali, Soluzioni Industriali, Tecnologie di Superficie, Nutrizione e Cura e Soluzioni Agricole. Il segmento Prodotti Chimici comprende le divisioni Petrolchimiche e Intermedie. Il segmento Materiali comprende le divisioni Materiali Performanti e Monomeri. Il segmento Soluzioni Industriali comprende le divisioni Dispersioni & Pigmenti e Prodotti Chimici Performanti. Il segmento delle Tecnologie di Superficie comprende le divisioni Catalizzatori, Rivestimenti e Prodotti chimici per l'edilizia. Il segmento Nutrizione e Cura comprende le divisioni Prodotti Chimici per la Cura e Nutrizione e Salute. Il segmento Soluzioni Agricole è costituito dalla divisione Soluzioni Agricole, che si concentra sulla fornitura di prodotti per la protezione delle colture e sementi.

Il prezzo attuale dell'azione Basf SE è di 54.87 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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