Negozia BANCO BPM - BAMI

Su Banco BPM SpA

BANCO BPM SOCIETÀ PER AZIONI è una società con sede in Italia impegnata nel settore finanziario. La Società è una banca multicanale che fornisce numerosi prodotti e servizi bancari. La sua gamma di servizi comprende il collocamento di azioni, la costituzione e la gestione di fondi di investimento specializzati, conti correnti societari ed individuali, servizi agli investitori, operazioni di finanziamento generali, prodotti assicurativi vita e non vita, nonché servizi Bancomat, servizi online di borsa e Short Message Service (SMS). Il portafoglio della Banca comprende prodotti e servizi per privati e clienti commerciali. È attiva in particolare nelle regioni produttive, come Lombardia, Veneto e Piemonte. La Banca opera attraverso la Banca Popolare di Milano, la Banca Popolare di Verona, la Banca Popolare di Novara, la Banca Popolare di Lodi e il Credito Bergamasco, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione BANCO BPM è di 16.778 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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