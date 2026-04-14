Negozia American Electric Power - AEP CFD
Su American Electric Power Company Inc
American Electric Power Company, Inc. (AEP) è una holding di pubblici servizi che opera attraverso le proprie controllate di servizi pubblici. Le società controllate di servizi pubblici di AEP sono Appalachian Power Company, Columbus Southern Power Company, Indiana Michigan Power Company, Kentucky Power Company, Kingsport Power Company, Ohio Power Company, Public Service Company of Oklahoma, Southwestern Electric Power Company, AEP Texas Central Company, AEP Texas North Company, Wheeling Power Company e AEP Generating Company. Queste controllate, che operano come American Electric Power, forniscono da sempre servizi correlati all'energia elettrica (generazione, trasmissione e distribuzione) ai propri singoli clienti su base integrata. Le aree interessate coprono parti di numerosi Stati: Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia e West Virginia.
Il prezzo attuale dell'azione American Electric Power è di 135.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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