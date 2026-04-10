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Su Alstom SA

ALSTOM S.A. offre attrezzature per il trasporto ferroviario, sistemi, servizi e segnalazione urbani, suburbani, regionali e di linea principale per trasporto passeggeri e anche per il trasporto merci. Il portafoglio della società comprende treni, soluzioni di segnalazione, servizi e sistemi integrati (comprese le infrastrutture). Offre linee per vetture ferroviarie tranviarie, per metropolitane, per treni suburbani e regionali, treni ad alta velocità e ad altissima velocità, locomotive e componenti. Offre Appitrack, che è una soluzione automatizzata per la posa dei binari in grado di installare piste urbane con un metodo circa quattro volte più veloce dei metodi tradizionali. Alstom è responsabile della manutenzione di oltre 8.000 automobili (12.000 auto con PRASA) in circa 100 magazzini di oltre 30 paesi. Rifornisce gli operatori ferroviari e i gestori dell‘infrastruttura con sistemi di controllo e informativi, nonché attrezzature di bordo e in pista. Le sue reti Mainline includono ATLAS solution.

Il prezzo attuale dell'azione Alstom è di 23.305 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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