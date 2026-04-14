Negozia Aflac - AFL CFD

Su AFLAC Incorporated

AFLAC Incorporated è una holding. La Società si occupa di assicurazioni sanitarie integrative e sulla vita, gestite e amministrate attraverso la controllata American Family Life Assurance Company of Columbus (AFLAC). Il mercato assicurativo della Società comprende due segmenti: Aflac Japan e Aflac U.S. La Società crea prodotti assicurativi per gli Stati Uniti per offrire copertura supplementare a persone aventi copertura assicurativa medica o di base. Alac U.S. offre copertura in caso di infortunio sia su piano individuale che di gruppo. La Società offre polizze per malattie oncologiche, polizze per malattie gravi, e polizze per terapie intensive e ricoveri.

Il prezzo attuale dell'azione Aflac è di 112.2 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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