Negozia Acea SPA - ACE CFD

Su ACEA SpA

Acea S.p.A. è una società con sede in Italia impegnata nel settore delle utenze. La società si concentra sulla produzione, vendita e distribuzione di energia nonché servizi idrici e ambientali. Essa opera attraverso cinque divisioni. La divisione di Acqua raccoglie, acquisti, trasporta e distribuisce acqua potabile e gestisce il sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue. La divisione Energia gestisce la trasmissione e la distribuzione di energia. La divisione di Reti include proprie reti di acquedotti per gestire l'intero ciclo idrico. La divisione di Ambiente contiene laboratorio, ricerca e servizi di consulenza affini sulle funzioni di ambiente e controllo all‘interno del ciclo dell‘acqua. La divisione di Altri Servizi si riferisce alla progettazione e gestione del sistema di illuminazione pubblica per strade, musei, monumenti e siti archeologici. Opera principalmente a Roma e altri comuni del Lazio. A partire dal 31 dicembre 2013, l'azionista di maggioranza della Società è stato il Comune di Roma.

Il prezzo attuale dell'azione Acea SPA è di 23.77 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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