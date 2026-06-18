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Negozia EU Volatility Index Future - FVSQ2026 CFD

20.230%
The chart shows the FVSQ2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 20.23, a high of 19.43, and a low of 19.33.
Vendi

19.43

Acquista

20.23

0.8
Basso: 19.33Alto: 19.43
Seller:
50%
Buyer:
50%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
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Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
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Borsa
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
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Negozia EU Volatility Index Future - FVSQ2026 CFD

EU Volatility Index - August 2026

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07:30, 8 Maggio 2026

Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
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Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
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Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
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Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
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é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
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Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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Valutazioni e Recensioni
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