Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100: Payrolls, petrolio e Fed

Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100: Payrolls, petrolio e FedUS Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 seguono i principali mercati azionari statunitensi, con movimenti recenti influenzati dai dati occupazionali di maggio, dai prezzi del petrolio e dagli utili del settore chip. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'indice Nasdaq 100 – denominato US Tech 100 (US100) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – quota a 29.585,70 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di 28.802,30–30.341,80. L'indice sta recuperando terreno dopo le forti perdite della scorsa settimana, durante la quale il Nasdaq Composite è sceso di circa il 4,7% in cinque sessioni, il calo settimanale più marcato dall'inizio del 2025. L'indice S&P 500 – denominato US 500 (US500) – si attesta a 7.453, all'interno di un range di sessione di 7.356,10–7.573,80, mentre l'indice Dow Jones Industrial Average – denominato US Wall Street 30 (US30) – quota a 51.044,30, oscillando tra 50.634,80 e 51.687. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il parziale rimbalzo su tutti e tre gli indici segue diversi fattori. Un rapporto sui non-farm payrolls di maggio più forte del previsto – che ha mostrato 172.000 posti di lavoro aggiunti contro stime vicine a 80.000 – ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo, spingendo il rendimento del Treasury USA a 10 anni a circa il 4,55% entro la chiusura di venerdì (T. Rowe Price, 5 giugno 2026). Le rinnovate tensioni Iran-Israele hanno portato i futures sul Brent a quasi 97 dollari al barile, aggiungendo un'ombra inflazionistica, mentre la debolezza del settore chip – dopo guidance trimestrali deludenti da CrowdStrike e Broadcom – ha pesato particolarmente sull'US100 (Wall Street Journal, 8 giugno 2026). Nel frattempo, Citigroup ha alzato il suo target di fine anno per l'S&P 500 a 8.100, citando i venti favorevoli degli utili AI, offrendo un certo supporto al sentiment nella sessione di lunedì (24/7 Wall St., 8 giugno 2026).
Previsioni di prezzo US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 2026-2030: View sui target degli analisti
All'8 giugno 2026, le previsioni di terze parti per US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 coincidono con uno scenario caratterizzato da momentum degli utili trainato dall'AI, prezzi del petrolio elevati legati al conflitto iraniano e una Federal Reserve in attesa. I seguenti target riassumono le principali previsioni per i mercati US Tech 100 (US100), US 500 (US500) e US Wall Street 30 (US30).
Reuters (consensus poll, US500 e US30)
Un sondaggio Reuters condotto su 47 strateghi di mercato e gestori di portafoglio, intervistati tra il 15 e il 26 maggio 2026, ha collocato la previsione mediana di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 7.620 – un guadagno dell'1,3% rispetto al livello di chiusura del 26 maggio di 7.519,12. Il consensus sul Dow Jones Industrial Average si attestava a 52.500 per fine 2026. Il sondaggio ha anche evidenziato aspettative che l'S&P 500 possa raggiungere 8.050 entro metà 2027, con il range delle previsioni individuali che mostra visioni divergenti su come il conflitto iraniano e la politica della Federal Reserve potrebbero plasmare la seconda metà dell'anno (Reuters, 27 maggio 2026).
UBS (house view, US500)
UBS Global Wealth Management ha alzato la sua previsione di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 7.900 da un precedente target di 7.500, citando la resilienza della spesa dei consumatori e gli investimenti continui nell'AI come principali driver della revisione. La società ha anche fissato un marker a giugno 2026 a 8.200 e ha alzato la sua stima di utile per azione 2026 a 335 dollari da 310 dollari, mantenendo un rating 'attraente' sulle azioni USA al 22 maggio 2026 (Reuters, 22 maggio 2026).
Goldman Sachs (house view, US500)
Goldman Sachs ha alzato il suo target di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 8.000 da 7.600, attribuendo l'upgrade alla continua forza degli utili aziendali. Il nuovo target rappresentava un rialzo del 6,4% rispetto al livello di chiusura dell'indice del 26 maggio di 7.519,12. La revisione rifletteva la visione della società secondo cui la crescita degli utili aveva superato le previsioni precedenti, con aspettative di crescita degli utili dell'S&P 500 anno su anno vicino al 25% entro fine maggio 2026, secondo i dati LSEG citati nello stesso report Reuters (Reuters, 27 maggio 2026).
Daily Forex (outlook tecnico, US100)
L'analista senior Christopher Lewis ha osservato che l'US Tech 100 ha rotto e mantenuto il livello sopra i 30.000 durante maggio 2026, descrivendo la chiusura sostenuta sopra quel livello come un segnale tecnico notevole. Ha affermato che gli acquisti continuati sui ribassi rimanevano la condizione per ulteriori rialzi a giugno. Lewis ha citato il trade dell'intelligenza artificiale come il driver strutturale dominante, segnalando al contempo i negoziati Iran-USA irrisolti e potenziali shock da titoli di stampa come rischi chiave che potrebbero generare volatilità all'interno del trend rialzista più ampio (Daily Forex, 29 maggio 2026).
T. Rowe Price (aggiornamento settimanale di mercato, US100 e US500)
L'aggiornamento settimanale di T. Rowe Price per il periodo terminato il 5 giugno 2026 ha osservato che i principali indici USA hanno chiuso la settimana in calo, guidati dal Nasdaq Composite, che è sceso del 4,68% – la perdita settimanale più marcata dall'inizio del 2025. La società ha affermato che un rapporto sull'occupazione di maggio più forte del previsto ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi elevati più a lungo. Ha anche osservato che i non-farm payrolls di maggio hanno superato significativamente le previsioni, rafforzando le aspettative di una politica Fed restrittiva più a lungo e provocando cali simultanei sia nelle azioni che nelle obbligazioni, con il settore tecnologico che ha sopportato la maggior parte delle perdite (T. Rowe Price, 5 giugno 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30: panoramica tecnica
US Tech 100
Il prezzo di US100 quota a 29.585,70 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 28.802,30–30.341,80. Il prezzo si trova sotto le sue SMA a 10 e 20 giorni a circa 30.113 e 29.677 rispettivamente, anche se rimane sopra il cluster SMA a 50/100/200 giorni a circa 27.564 / 26.267 / 25.583. Questo lascia la struttura a lungo termine ampiamente favorevole, anche se il momentum a breve termine si è indebolito. L'allineamento SMA 20-su-50 rimane intatto, mentre l'RSI a 14 giorni segna 54,23, una lettura neutrale di medio range. L'ADX a 34,89 suggerisce che un trend consolidato rimane in vigore.
La prima area rialzista da monitorare è la R1 classica a 31.368. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 32.403 e potrebbe riaprire il percorso verso l'area di 32.400. Sui ribassi, il pivot classico a 29.435 fornisce supporto iniziale. Al di sotto di quello, la SMA a 100 giorni vicino a 26.267 funge da prossimo significativo scaffale di media mobile. Un movimento al di sotto di quel livello rischierebbe un calo verso S1 a 28.400, il prossimo riferimento ribassista chiaramente definito (TradingView, 8 giugno 2026).
US 500Il prezzo di US500 quota a 7.453 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 7.356,10–7.573,80. Il prezzo è sostanzialmente in linea con la sua EMA a 20 giorni a 7.452,62 e sotto la SMA a 10 giorni a 7.536,51. Il cluster SMA a 50/100/200 giorni si posiziona più in basso a circa 7.175 / 7.000 / 6.864, con tutte e tre le misure in allineamento di acquisto. L'RSI a 14 giorni si attesta a 53,64, una lettura neutrale di medio range, mentre l'ADX a 27,38 suggerisce che la struttura del trend consolidato rimane in vigore.
Il riferimento rialzista più vicino è la R1 classica a 7.728. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 7.876, con la cifra tonda di 7.900 come prossimo marker più ampio. Il supporto iniziale si trova al pivot classico vicino a 7.451, vicino al prezzo attuale. Un calo al di sotto di quel livello esporrebbe la SMA a 100 giorni a circa 7.000, il principale scaffale di media mobile. Una rottura sostenuta di quell'area rischierebbe un movimento verso S1 a 7.303 (TradingView, 8 giugno 2026).
US Wall Street 30Il prezzo di US30 quota a 51.044,30 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 50.634,80–51.687. L'indice rimane sopra l'intera pila di SMA, con le SMA a 10/20/50/100/200 giorni allineate a circa 50.935 / 50.404 / 49.174 / 48.830 / 47.923. Tutte rimangono in allineamento di acquisto, indicando un trend sostanzialmente costruttivo. La Hull Moving Average (9) a 51.131 ha una lettura di vendita, il che suggerisce un certo esaurimento del momentum a breve termine vicino ai livelli attuali. L'RSI a 14 giorni a 58,97 si trova nella fascia neutrale superiore, mentre l'ADX a 27,26 conferma un trend consolidato.
La prima area di resistenza da monitorare è la R1 classica a 51.786. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 52.536, con la cifra tonda di 52.500 come riferimento rialzista più ampio. Sui ribassi, il supporto iniziale si trova al pivot classico a 50.350, che coincide sostanzialmente con la SMA a 20 giorni vicino a 50.404 e forma uno scaffale a breve termine. Un movimento al di sotto di quell'area rischierebbe un calo verso S1 a 49.600, seguito dalla SMA a 100 giorni a circa 48.830 (TradingView, 8 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 (2024–2026)
US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 hanno ciascuno attraversato un periodo volatile di due anni, plasmato dall'ansia post-pandemica sui tassi, dal sentiment guidato dall'AI e da uno shock tariffario acuto all'inizio del 2026 prima di recuperare ai loro livelli attuali.
US Tech 100
Il prezzo di US100 ha chiuso il 2024 a 21.015,30, avendo registrato un rally costante durante l'anno sull'ottimismo AI e sugli utili resilienti delle big-tech. Ha terminato il 2025 a 25.222,80, un guadagno di circa il 20% nell'anno solare, mentre l'entusiasmo per gli investimenti nell'intelligenza artificiale continuava a sollevare i componenti tecnologici di peso massimo dell'indice.
L'indice ha incontrato turbolenze all'inizio di aprile 2026 quando gli annunci di tariffe statunitensi generalizzate hanno innescato un ampio sell-off risk-off, trascinando l'US Tech 100 fino a 23.776,90 il 7 aprile prima del ritorno degli acquirenti. È seguita una ripresa parziale, ma il rapporto sull'occupazione di maggio più forte del previsto della scorsa settimana – che ha posticipato le aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve – ha inviato nuovamente l'indice nettamente al ribasso, con la chiusura del 5 giugno 2026 scesa a 28.783,80.
US Tech 100 ha chiuso a 29.585,70 l'8 giugno 2026, il che rappresenta circa il 17,4% in più dall'inizio dell'anno e il 36,1% in più anno su anno.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
US 500
Il prezzo di US500 ha chiuso il 2024 a 5.882,70 e ha terminato il 2025 a 6.848,10, un avanzamento nell'anno solare di circa il 16,4%, supportato da una crescita degli utili in espansione e da un'inflazione in calo nel periodo. L'indice ha raggiunto nuovi massimi nelle prime settimane del 2026, scambiando brevemente sopra 7.000 a fine gennaio, prima che l'incertezza macro iniziasse a pesare sul sentiment.
Aprile 2026 ha portato il drawdown più ripido dell'indice nel periodo di due anni, con l'US 500 scivolato a un minimo di sessione di 4.808,40 il 7 aprile nel mezzo del sell-off tariffario prima di rimbalzare bruscamente. La ripresa ha riportato l'indice sopra 7.500 entro fine maggio 2026, anche se il sell-off guidato dai dati occupazionali di venerdì 5 giugno ha riportato la chiusura a 7.355,90.
US 500 ha chiuso a 7.453 l'8 giugno 2026, il che rappresenta circa l'8,7% in più dall'inizio dell'anno e il 24,3% in più anno su anno.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
US Wall Street 30
Il prezzo di US30 ha chiuso il 2024 a 42.509 e ha terminato il 2025 a 48.066,50, un avanzamento di circa il 13,1% nell'anno mentre i componenti finanziari, industriali e sanitari hanno aggiunto ai guadagni già costruiti nel periodo precedente. L'indice ha superato 50.000 per la prima volta all'inizio di febbraio 2026, riflettendo il rally di mercato in espansione prima che le paure della guerra commerciale interrompessero il momentum.
Lo shock tariffario di aprile 2026 ha colpito duramente l'US Wall Street 30, con l'indice sceso a un minimo intraday di 36.500,80 il 6 aprile – il suo livello più debole da metà 2024 – prima di recuperare quasi il 40% di quella perdita entro due settimane. L'indice ha riconquistato il livello di 50.000 entro fine maggio e lo ha sostanzialmente mantenuto fino all'inizio di giugno nonostante la volatilità guidata dal tech.
US Wall Street 30 ha chiuso a 51.024,70 l'8 giugno 2026, il che rappresenta circa il 5,6% in più dall'inizio dell'anno e il 19,4% in più anno su anno.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
US100 vs US500 vs US30: outlook degli analisti Capital.com
Gli indici azionari USA hanno avuto un 2026 turbolento ma in definitiva resiliente. L'US Tech 100 è salito verso 30.760 all'inizio di giugno prima che un'inversione acuta guidata dai payrolls lo trascinasse al ribasso, illustrando quanto rapidamente l'ottimismo alimentato dall'AI possa cedere il passo alle preoccupazioni sulla sensibilità ai tassi. L'US 500 e l'US Wall Street 30 hanno seguito un pattern sostanzialmente simile, con entrambi gli indici che si sono ripresi fortemente dai minimi di aprile 2026 – guidati in parte dal miglioramento delle aspettative sugli utili e da uno scenario macro cautamente favorevole – pur rimanendo esposti agli stessi venti contrari: inflazione persistente, prezzi del petrolio elevati legati alle tensioni in corso legate all'Iran e una Federal Reserve che ha mostrato poca inclinazione ad allentare la politica nel breve termine.
Il quadro è genuinamente misto. Un mercato del lavoro più forte del previsto potrebbe supportare i ricavi aziendali e la spesa dei consumatori, il che può aiutare a sostenere la crescita degli utili – ma riduce anche la probabilità di tagli dei tassi che storicamente hanno fornito un vento favorevole per gli indici orientati alla crescita. Allo stesso modo, gli investimenti nell'AI continuano ad attrarre capitali nel settore tecnologico, tuttavia le valutazioni tese e il rischio di concentrazione in una manciata di nomi mega-cap significano che qualsiasi delusione nella guidance degli utili potrebbe tradursi in movimenti dell'indice di dimensioni eccessive in entrambe le direzioni.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su US100
All'8 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su US100 mostra il 65,4% long vs 34,6% short, mantenendolo in territorio a maggioranza acquisto ma al di sotto dei livelli estremi. Gli acquirenti sono in vantaggio di 30,8 punti percentuali. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su US500
All'8 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su US500 mostra il 71,4% long vs 28,6% short, collocandolo in territorio fortemente acquisto. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su US30
All'8 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su US30 mostra il 68,4% long vs 31,6% short, mantenendolo in territorio a maggioranza acquisto ma al di sotto dei livelli estremi. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 (2026)
- US Tech 100 quota a 29.585,70, US 500 a 7.453 e US Wall Street 30 a 51.044,30 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026.
- Il momentum degli utili del settore AI rimane il principale driver strutturale su tutti e tre gli indici, mentre i prezzi elevati del petrolio legati alle tensioni Iran-Israele aggiungono un'ombra inflazionistica e un rischio sui margini.
- Gli sviluppi geopolitici, il percorso di politica della Federal Reserve e la delivery degli utili AI rimangono i fattori chiave oscillanti che potrebbero determinare se gli attuali livelli di supporto tengono o vengono sottoposti a rinnovata pressione.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni di prezzo per US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30?
Le previsioni di terze parti pubblicate tra fine maggio e inizio giugno 2026 hanno mostrato un outlook sostanzialmente costruttivo ma misto per i principali indici USA. La previsione mediana di fine anno di Reuters per l'S&P 500 si attestava a 7.620, mentre Goldman Sachs e UBS hanno collocato i loro target più in alto a 8.000 e 7.900 rispettivamente. Per l'US Tech 100, gli analisti hanno evidenziato il momentum degli utili legati all'AI come supporto chiave, segnalando al contempo rischi di politica, valutazione e geopolitici.
Il prezzo di US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 potrebbe salire o scendere?
Sì. I prezzi di US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di utili, aspettative sui tassi di interesse, inflazione, prezzi del petrolio e sviluppi geopolitici. La crescita degli utili legata all'AI può supportare le valutazioni, in particolare negli indici a forte peso tecnologico, mentre i prezzi elevati del petrolio, una posizione restrittiva della Federal Reserve o una guidance aziendale più debole potrebbero pesare sul sentiment. Gli indicatori tecnici suggeriscono anche che i livelli chiave di supporto e resistenza possono plasmare l'azione dei prezzi a breve termine.
Dovrei investire in US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30?
Se questi indici siano adatti a te dipende dai tuoi obiettivi finanziari, dalla tolleranza al rischio e dalla comprensione dei mercati. Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere alcuno strumento. I prezzi degli indici possono essere volatili e il trading di CFD utilizza la leva finanziaria, che può amplificare sia i profitti che le perdite. Fai sempre le tue ricerche e considera di richiedere una consulenza finanziaria indipendente.
Posso negoziare CFD su US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su US100, CFD su US500 e CFD su US30 su Capital.com. Il trading di CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine e la leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.