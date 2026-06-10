Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100: Payrolls, petrolio e Fed

L'indice Nasdaq 100 – denominato US Tech 100 (US100) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – quota a 29.585,70 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di 28.802,30–30.341,80. L'indice sta recuperando terreno dopo le forti perdite della scorsa settimana, durante la quale il Nasdaq Composite è sceso di circa il 4,7% in cinque sessioni, il calo settimanale più marcato dall'inizio del 2025. L'indice S&P 500 – denominato US 500 (US500) – si attesta a 7.453, all'interno di un range di sessione di 7.356,10–7.573,80, mentre l'indice Dow Jones Industrial Average – denominato US Wall Street 30 (US30) – quota a 51.044,30, oscillando tra 50.634,80 e 51.687. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il parziale rimbalzo su tutti e tre gli indici segue diversi fattori. Un rapporto sui non-farm payrolls di maggio più forte del previsto – che ha mostrato 172.000 posti di lavoro aggiunti contro stime vicine a 80.000 – ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo, spingendo il rendimento del Treasury USA a 10 anni a circa il 4,55% entro la chiusura di venerdì (T. Rowe Price, 5 giugno 2026). Le rinnovate tensioni Iran-Israele hanno portato i futures sul Brent a quasi 97 dollari al barile, aggiungendo un'ombra inflazionistica, mentre la debolezza del settore chip – dopo guidance trimestrali deludenti da CrowdStrike e Broadcom – ha pesato particolarmente sull'US100 (Wall Street Journal, 8 giugno 2026). Nel frattempo, Citigroup ha alzato il suo target di fine anno per l'S&P 500 a 8.100, citando i venti favorevoli degli utili AI, offrendo un certo supporto al sentiment nella sessione di lunedì (24/7 Wall St., 8 giugno 2026).

Previsioni di prezzo US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 2026-2030: View sui target degli analisti

All'8 giugno 2026, le previsioni di terze parti per US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 coincidono con uno scenario caratterizzato da momentum degli utili trainato dall'AI, prezzi del petrolio elevati legati al conflitto iraniano e una Federal Reserve in attesa. I seguenti target riassumono le principali previsioni per i mercati US Tech 100 (US100), US 500 (US500) e US Wall Street 30 (US30).

Reuters (consensus poll, US500 e US30)

Un sondaggio Reuters condotto su 47 strateghi di mercato e gestori di portafoglio, intervistati tra il 15 e il 26 maggio 2026, ha collocato la previsione mediana di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 7.620 – un guadagno dell'1,3% rispetto al livello di chiusura del 26 maggio di 7.519,12. Il consensus sul Dow Jones Industrial Average si attestava a 52.500 per fine 2026. Il sondaggio ha anche evidenziato aspettative che l'S&P 500 possa raggiungere 8.050 entro metà 2027, con il range delle previsioni individuali che mostra visioni divergenti su come il conflitto iraniano e la politica della Federal Reserve potrebbero plasmare la seconda metà dell'anno (Reuters, 27 maggio 2026).

UBS (house view, US500)

UBS Global Wealth Management ha alzato la sua previsione di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 7.900 da un precedente target di 7.500, citando la resilienza della spesa dei consumatori e gli investimenti continui nell'AI come principali driver della revisione. La società ha anche fissato un marker a giugno 2026 a 8.200 e ha alzato la sua stima di utile per azione 2026 a 335 dollari da 310 dollari, mantenendo un rating 'attraente' sulle azioni USA al 22 maggio 2026 (Reuters, 22 maggio 2026).

Goldman Sachs (house view, US500)

Goldman Sachs ha alzato il suo target di fine anno 2026 per l'S&P 500 a 8.000 da 7.600, attribuendo l'upgrade alla continua forza degli utili aziendali. Il nuovo target rappresentava un rialzo del 6,4% rispetto al livello di chiusura dell'indice del 26 maggio di 7.519,12. La revisione rifletteva la visione della società secondo cui la crescita degli utili aveva superato le previsioni precedenti, con aspettative di crescita degli utili dell'S&P 500 anno su anno vicino al 25% entro fine maggio 2026, secondo i dati LSEG citati nello stesso report Reuters (Reuters, 27 maggio 2026).

Daily Forex (outlook tecnico, US100)

L'analista senior Christopher Lewis ha osservato che l'US Tech 100 ha rotto e mantenuto il livello sopra i 30.000 durante maggio 2026, descrivendo la chiusura sostenuta sopra quel livello come un segnale tecnico notevole. Ha affermato che gli acquisti continuati sui ribassi rimanevano la condizione per ulteriori rialzi a giugno. Lewis ha citato il trade dell'intelligenza artificiale come il driver strutturale dominante, segnalando al contempo i negoziati Iran-USA irrisolti e potenziali shock da titoli di stampa come rischi chiave che potrebbero generare volatilità all'interno del trend rialzista più ampio (Daily Forex, 29 maggio 2026).

T. Rowe Price (aggiornamento settimanale di mercato, US100 e US500)

L'aggiornamento settimanale di T. Rowe Price per il periodo terminato il 5 giugno 2026 ha osservato che i principali indici USA hanno chiuso la settimana in calo, guidati dal Nasdaq Composite, che è sceso del 4,68% – la perdita settimanale più marcata dall'inizio del 2025. La società ha affermato che un rapporto sull'occupazione di maggio più forte del previsto ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi elevati più a lungo. Ha anche osservato che i non-farm payrolls di maggio hanno superato significativamente le previsioni, rafforzando le aspettative di una politica Fed restrittiva più a lungo e provocando cali simultanei sia nelle azioni che nelle obbligazioni, con il settore tecnologico che ha sopportato la maggior parte delle perdite (T. Rowe Price, 5 giugno 2026).

Sintesi: i target di fine anno per l'US500 da parte di istituzioni terze variavano da 7.620 (mediana del consensus Reuters) a 8.000 (Goldman Sachs), con UBS che ha anche fissato un marker a breve termine di 8.200. Per l'US100, la struttura tecnica più ampia è rimasta positiva sopra i 30.000 nonostante un forte ritracciamento a fine settimana. Tra le fonti, il momentum degli utili del settore AI è apparso come la principale fonte di supporto, mentre i prezzi elevati del petrolio legati al conflitto iraniano sono rimasti un rischio chiave a breve termine.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30: panoramica tecnica

US Tech 100 Il prezzo di US100 quota a 29.585,70 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 28.802,30–30.341,80. Il prezzo si trova sotto le sue SMA a 10 e 20 giorni a circa 30.113 e 29.677 rispettivamente, anche se rimane sopra il cluster SMA a 50/100/200 giorni a circa 27.564 / 26.267 / 25.583. Questo lascia la struttura a lungo termine ampiamente favorevole, anche se il momentum a breve termine si è indebolito. L'allineamento SMA 20-su-50 rimane intatto, mentre l'RSI a 14 giorni segna 54,23, una lettura neutrale di medio range. L'ADX a 34,89 suggerisce che un trend consolidato rimane in vigore. La prima area rialzista da monitorare è la R1 classica a 31.368. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 32.403 e potrebbe riaprire il percorso verso l'area di 32.400. Sui ribassi, il pivot classico a 29.435 fornisce supporto iniziale. Al di sotto di quello, la SMA a 100 giorni vicino a 26.267 funge da prossimo significativo scaffale di media mobile. Un movimento al di sotto di quel livello rischierebbe un calo verso S1 a 28.400, il prossimo riferimento ribassista chiaramente definito (TradingView, 8 giugno 2026).

US 500 Il prezzo di US500 quota a 7.453 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 7.356,10–7.573,80. Il prezzo è sostanzialmente in linea con la sua EMA a 20 giorni a 7.452,62 e sotto la SMA a 10 giorni a 7.536,51. Il cluster SMA a 50/100/200 giorni si posiziona più in basso a circa 7.175 / 7.000 / 6.864, con tutte e tre le misure in allineamento di acquisto. L'RSI a 14 giorni si attesta a 53,64, una lettura neutrale di medio range, mentre l'ADX a 27,38 suggerisce che la struttura del trend consolidato rimane in vigore. Il riferimento rialzista più vicino è la R1 classica a 7.728. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 7.876, con la cifra tonda di 7.900 come prossimo marker più ampio. Il supporto iniziale si trova al pivot classico vicino a 7.451, vicino al prezzo attuale. Un calo al di sotto di quel livello esporrebbe la SMA a 100 giorni a circa 7.000, il principale scaffale di media mobile. Una rottura sostenuta di quell'area rischierebbe un movimento verso S1 a 7.303 (TradingView, 8 giugno 2026).

US Wall Street 30 Il prezzo di US30 quota a 51.044,30 alle 15:47 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range di sessione di 50.634,80–51.687. L'indice rimane sopra l'intera pila di SMA, con le SMA a 10/20/50/100/200 giorni allineate a circa 50.935 / 50.404 / 49.174 / 48.830 / 47.923. Tutte rimangono in allineamento di acquisto, indicando un trend sostanzialmente costruttivo. La Hull Moving Average (9) a 51.131 ha una lettura di vendita, il che suggerisce un certo esaurimento del momentum a breve termine vicino ai livelli attuali. L'RSI a 14 giorni a 58,97 si trova nella fascia neutrale superiore, mentre l'ADX a 27,26 conferma un trend consolidato. La prima area di resistenza da monitorare è la R1 classica a 51.786. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista la R2 a 52.536, con la cifra tonda di 52.500 come riferimento rialzista più ampio. Sui ribassi, il supporto iniziale si trova al pivot classico a 50.350, che coincide sostanzialmente con la SMA a 20 giorni vicino a 50.404 e forma uno scaffale a breve termine. Un movimento al di sotto di quell'area rischierebbe un calo verso S1 a 49.600, seguito dalla SMA a 100 giorni a circa 48.830 (TradingView, 8 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 (2024–2026)

US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 hanno ciascuno attraversato un periodo volatile di due anni, plasmato dall'ansia post-pandemica sui tassi, dal sentiment guidato dall'AI e da uno shock tariffario acuto all'inizio del 2026 prima di recuperare ai loro livelli attuali.

US Tech 100

Il prezzo di US100 ha chiuso il 2024 a 21.015,30, avendo registrato un rally costante durante l'anno sull'ottimismo AI e sugli utili resilienti delle big-tech. Ha terminato il 2025 a 25.222,80, un guadagno di circa il 20% nell'anno solare, mentre l'entusiasmo per gli investimenti nell'intelligenza artificiale continuava a sollevare i componenti tecnologici di peso massimo dell'indice.

L'indice ha incontrato turbolenze all'inizio di aprile 2026 quando gli annunci di tariffe statunitensi generalizzate hanno innescato un ampio sell-off risk-off, trascinando l'US Tech 100 fino a 23.776,90 il 7 aprile prima del ritorno degli acquirenti. È seguita una ripresa parziale, ma il rapporto sull'occupazione di maggio più forte del previsto della scorsa settimana – che ha posticipato le aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve – ha inviato nuovamente l'indice nettamente al ribasso, con la chiusura del 5 giugno 2026 scesa a 28.783,80.

US Tech 100 ha chiuso a 29.585,70 l'8 giugno 2026, il che rappresenta circa il 17,4% in più dall'inizio dell'anno e il 36,1% in più anno su anno.