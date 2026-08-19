Capital Com SV Investments Limited:

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro. Informativa sui rischi.

Capital Com Group Ltd:

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro. Informativa sui rischi.

Avvertenza sui rischi: Il valore delle azioni e degli ETF acquistati mediante un account di negoziazione azionaria può aumentare o diminuire, motivo per cui è insito il rischio di guadagnare meno di quanto investito inizialmente. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.



Gli strumenti over-the-counter non-deliverable, come le opzioni knock-out e i CFD, sono prodotti finanziari complessi associati a un rischio elevato di perdita dell’intero capitale investito. Tali prodotti non sono indicati per tutti gli investitori, in quanto possono tradursi sia in profitti che in perdite ingenti. Prima di iniziare a praticare questa tipologia di trading, occorre valutare attentamente se si comprendono le modalità operative di tali strumenti e se ci si può permettere di correre l'elevato rischio di perdere il proprio denaro.



Per i clienti professionali, è insito il rischio di perdere più di quanto depositato inizialmente. Le informazioni riportate in questo sito hanno carattere generale e non tengono conto della situazione finanziaria, degli obiettivi o delle esigenze individuali. Si raccomanda di consultare attentamente i documenti legali e di assicurarsi di aver compreso appieno i rischi insiti prima di prendere qualsivoglia decisione di trading. Si consiglia di far uso dei servizi didattici messi a disposizione dalla società, così da acquisire consapevolezza dei rischi prima di iniziare a effettuare operazioni di trading.

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Capital Com SV Investments Limited è una società costituita nella Repubblica di Cipro, con numero di registrazione HE 354252, autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (numero di licenza: 319/17). Sede legale: Vasileiou Makedonos 8, Kinnis Business Center, 2° piano, 3040, Limassol, Cipro.

Capital Com Group Ltd è una società costituita nella Repubblica di Cipro, con numero di registrazione ΗΕ 446198, autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (numero di licenza: 463/25). Sede legale: Vasileiou Makedonos 8, Kinnis Business Center, 2° piano, 3040, Limassol, Cipro.

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