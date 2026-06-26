Azioni Stellantis: accordo robotaxi Wayve-Uber

Azioni Stellantis: accordo robotaxi Wayve-UberStellantis è una casa automobilistica quotata a Milano, con sviluppi recenti che includono un accordo non vincolante sui robotaxi con Wayve e Uber. Esplora i target price STLAM di terze parti e l'analisi tecnica. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Stellantis N.V. (STLAM) ha scambiato a €5,26 nelle prime contrattazioni europee alle 11:48 UTC del 25 giugno 2026, eguagliando il massimo di sessione dopo essersi ripresa da un minimo intraday di €5,13. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment intorno a Stellantis è stato influenzato da diversi fattori concomitanti: l'annuncio del Presidente Trump di un aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni di auto europee dal 15% al 25%, che ha pesato sulle case automobilistiche europee all'inizio di maggio (Reuters, 2 maggio 2026); un investimento di €400 milioni nello stabilimento di Mulhouse insieme a €500 milioni in R&D destinati alla nuova piattaforma di veicoli elettrificati STLA One, annunciato il 2 giugno 2026 (Reuters, 2 giugno 2026); e un memorandum d'intesa non vincolante firmato il 16 giugno 2026 con Wayve e Uber per sviluppare e implementare congiuntamente servizi di robotaxi senza conducente di Livello 4 in Europa, Nord America e altri mercati globali (Stellantis, 17 giugno 2026).
Outlook di terze parti su Stellantis: focus su accordo robotaxi e dazi
Al 25 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis mostrano un'ampia gamma di opinioni. Le previsioni riflettono l'esecuzione del turnaround del gruppo, i venti contrari dei dazi statunitensi, la concorrenza europea nel settore EV e le comunicazioni strategiche effettuate durante l'Investor Day FaSTLAne 2030 del 21 maggio 2026.
Bank of America (downgrade a Underperform)
Bank of America assegna a Stellantis un rating Underperform, con un target price a 12 mesi di €5,50, il più basso tra i broker monitorati nell'attuale finestra temporale. La banca cita una traiettoria di ripresa non provata e l'intensificarsi della concorrenza da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici come i principali driver della sua posizione cauta (Yahoo Finance, 11 maggio 2026).
Citi (Neutral, riduzione target)
L'analista di Citi Harald Hendrikse mantiene un rating Neutral su Stellantis e riduce il target price a 12 mesi a €7,20 da €7,50, in seguito al capital markets day FaSTLAne. L'analista nota progressi più lenti del previsto nel recupero delle vendite e della quota di mercato negli Stati Uniti, e descrive il profilo rischio/rendimento come equilibrato ai livelli attuali (The Globe and Mail, 10 giugno 2026).
Morgan Stanley (Equal Weight, rialzo target)
Morgan Stanley alza il suo target price a 12 mesi su Stellantis a €7,10 da €6,50, mantenendo un rating Equal Weight. La revisione segue la presentazione dell'Investor Day del gruppo e riflette un modesto miglioramento nell'outlook a breve termine della banca; tuttavia, la posizione Equal Weight suggerisce una convinzione direzionale limitata al prezzo attuale (MarketWatch, 4 giugno 2026).
Jefferies (Buy, confermato)
L'analista di Jefferies Philippe Houchois mantiene un rating Buy su Stellantis, con un target price a 12 mesi di €9,50, riconfermato dopo l'Investor Day FaSTLAne 2030. Jefferies rimane tra le voci più costruttive sul titolo, citando il momentum di ripresa dei volumi e il riposizionamento strategico a lungo termine del gruppo come fattori di supporto (The Globe and Mail, 27 maggio 2026).
Investing.com (panoramica consensus)
Investing.com aggrega le proiezioni di 25 analisti che coprono STLAM quotata a Milano e registra un consensus medio Neutral al 23 giugno 2026. Il target price medio a 12 mesi si attesta a €7,87, con una stima massima di €12,50 e una minima di €4. Dei 25 analisti intervistati, nove raccomandano l'acquisto del titolo, 15 raccomandano di mantenere e tre consigliano di vendere (Investing.com, 23 giugno 2026).
Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Risultati Stellantis (STLAM): dati Q1 2026 e prossima data di pubblicazione
Stellantis ha pubblicato i risultati finanziari del Q1 2026 il 30 aprile 2026, segnando un ritorno alla redditività dopo una perdita nel periodo dell'anno precedente. I ricavi netti sono aumentati del 6% anno su anno a €38,1 miliardi, con il Nord America come principale contributore regionale, mentre l'utile netto ha raggiunto €377 milioni contro una perdita netta di €387 milioni nel Q1 2025 (Stellantis, 30 aprile 2026). Il reddito operativo rettificato è aumentato del 194% a €960 milioni, producendo un margine AOI del 2,5%, e le spedizioni consolidate sono ammontate a 1,4 milioni di unità, in aumento del 12% anno su anno (Investing.com, 30 aprile 2026).
I flussi di cassa liberi industriali sono rimasti negativi a €1,9 miliardi, sebbene migliori del 37% rispetto al Q1 2025, con una liquidità industriale disponibile di €44,1 miliardi, all'interno del range obiettivo del 25–30% dell'azienda. Stellantis ha rivisto l'impatto netto stimato dei dazi per il 2026 a €1,3 miliardi da €1,6 miliardi e ha riconfermato la guidance per l'intero anno di crescita dei ricavi netti a metà cifra singola e un margine AOI a bassa cifra singola (Financial Times, 30 aprile 2026). I risultati del Q2 2026 sono previsti per il 30 luglio 2026, prima dell'apertura dei mercati europei (Stellantis, 13 gennaio 2026).
Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni STLAM ha scambiato a €5,26 alle 11:48 UTC del 25 giugno 2026, nella parte alta del suo range intraday di €5,13–€5,26. Il prezzo si posiziona al di sotto del cluster chiave delle medie mobili: le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €5,96, €6,39, €6,40 e €7,66. Questo posiziona il titolo al di sotto di tutte e quattro le medie principali e in un allineamento ribassista delle medie mobili. La Hull moving average (9) a €5,15 traccia più da vicino il prezzo attuale, in linea con il recente movimento al ribasso.
I segnali di momentum indicano condizioni di ipervenduto. L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 30,5, vicino alla soglia convenzionale di ipervenduto di 30. L'average directional index (14) a 24,7 suggerisce un trend direzionale moderato, ma non ancora forte, mentre lo stocastico %K (14, 3, 3) a 4,4 supporta anch'esso la lettura di minimo esteso.
Il punto pivot classico (P) a €6,66 è il primo riferimento superiore di rilievo. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello porterebbe in vista R1 classico a €7,37. Sul lato inferiore, S1 classico a €6,16 si trova sopra il prezzo attuale, il che significa che il prezzo ha già rotto al di sotto sia di S1 che di S2 a €5,46. S3 a €4,26 è il prossimo riferimento classico inferiore, qualora il minimo di sessione di €5,13 dovesse cedere (TradingView, 25 giugno 2026).
Questa analisi tecnica è fornita a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)
Il prezzo delle azioni STLAM ha chiuso a €19,43 il 26 giugno 2024, vicino all'estremità superiore di quello che si è rivelato l'ultimo periodo sostenuto del titolo sopra €18. Da lì, si è sviluppato un declino prolungato nella seconda metà del 2024, con il prezzo delle azioni che ha chiuso l'anno a €12,60. Questo ha segnato un calo di circa il 35% dal picco di giugno, coincidendo con una serie di profit warning, la partenza dell'allora CEO Carlos Tavares nel dicembre 2024 e le crescenti preoccupazioni sull'inventario e i prezzi nordamericani.
Le vendite sono continuate nel 2025. STLAM ha aperto l'anno a circa €12,64 e, dopo essersi mantenuto sostanzialmente nel range €12–€13 fino a febbraio, ha iniziato a scendere mentre le preoccupazioni sui dazi statunitensi e la debole domanda automobilistica europea pesavano sul settore. Entro la fine del 2025, il titolo aveva chiuso a €9,49.
Il ritmo del declino è accelerato all'inizio del 2026. STLAM è sceso di circa il 24% in una singola sessione il 6 febbraio 2026, scendendo da €8,21 a €6,23, dopo che il management ha riconosciuto che gli obiettivi di adozione dei veicoli elettrici erano stati significativamente sovrastimati. Un recupero parziale ha riportato le azioni verso €7,46 entro metà aprile, supportato dal ritorno alla redditività nei risultati del Q1 2026, prima che una rinnovata pressione riprendesse nel corso di giugno.
STLAM ha chiuso a €5,27 il 25 giugno 2026, in calo di circa il 45,7% dall'inizio dell'anno e del 38,1% anno su anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Stellantis (STLAM): view degli analisti di Capital.com
Stellantis ha subito un reset significativo negli ultimi 18 mesi, culminato nel piano strategico FaSTLAne 2030 da €60 miliardi presentato al suo Investor Day di maggio 2026. Il piano prevede ricavi di €154–€190 miliardi e un margine di reddito operativo rettificato del 7% entro il 2030.
Il ritorno alla redditività del Q1 2026, con ricavi netti in aumento del 6% anno su anno a €38,1 miliardi e un reddito operativo rettificato di €960 milioni, offre un'indicazione iniziale che il turnaround potrebbe guadagnare trazione. La partnership robotaxi di giugno 2026 con Wayve e Uber aggiunge un elemento di mobilità autonoma a più lungo termine al caso di investimento, sebbene l'accordo rimanga non vincolante.
I rischi materiali rimangono sostanziali. Un costo stimato di €1,3 miliardi in dazi statunitensi per il 2026, l'intensa concorrenza da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici e i flussi di cassa liberi industriali che si prevede rimangano negativi per tutto il 2026 rappresentano tutti venti contrari significativi. L'ampiezza degli obiettivi FaSTLAne 2030 potrebbe sostenere il sentiment a medio termine se l'esecuzione è coerente. Tuttavia, l'ampio divario tra il prezzo attuale delle azioni e il target consensus degli analisti di €7,87 riflette anche l'incertezza in corso sul ritmo e la durata della ripresa.
Sentiment dei clienti di Capital.com sui CFD Stellantis
Al 25 giugno 2026, il posizionamento dei clienti di Capital.com sui CFD Stellantis mostra acquirenti al 99,2% contro venditori allo 0,8%, con gli acquirenti in vantaggio di 98,4 punti percentuali. Questo colloca il sentiment in territorio fortemente long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Stellantis 2026
- STLAM ha scambiato a €5,26 alle 11:48 UTC del 25 giugno 2026, in calo di circa il 45,7% dall'inizio dell'anno e del 72,9% rispetto ai livelli di giugno 2024.
- I principali driver di prezzo includono un'esposizione stimata di €1,3 miliardi ai dazi statunitensi per il 2026, la concorrenza in corso da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici e il rischio di esecuzione legato al piano di turnaround FaSTLAne 2030.
- I risultati del Q1 2026 hanno mostrato un ritorno alla redditività, con ricavi netti in aumento del 6% anno su anno a €38,1 miliardi e un reddito operativo rettificato di €960 milioni.
- Una partnership robotaxi non vincolante con Wayve e Uber, annunciata il 16 giugno 2026, e la nuova produzione di Peugeot EV a Mulhouse rappresentano notevoli sviluppi strategici recenti.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Stellantis?
Stellantis ha una base azionaria ampia, con partecipazioni significative tipicamente associate a investitori istituzionali e strategici a lungo termine piuttosto che a un singolo azionista pubblico di controllo. I livelli di proprietà possono cambiare nel tempo man mano che gli investitori adeguano le loro posizioni, quindi i trader dovrebbero controllare gli ultimi depositi normativi e le comunicazioni societarie per la visione più aggiornata. La struttura azionaria può fornire un contesto utile, ma non dovrebbe essere utilizzata da sola per valutare l'outlook delle azioni Stellantis.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Stellantis a cinque anni?
Le previsioni a cinque anni sulle azioni STLAM sono intrinsecamente incerte, poiché dipendono da fattori tra cui l'esposizione ai dazi, la concorrenza nel settore EV, l'esecuzione del piano FaSTLAne 2030, il recupero del flusso di cassa e le condizioni più ampie del settore automobilistico. Gli obiettivi degli analisti citati nell'articolo si concentrano principalmente sui prossimi 12 mesi, con stime molto variabili. Le proiezioni a lungo termine dovrebbero quindi essere trattate come basate su scenari piuttosto che come previsioni affidabili, e i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Stellantis è un buon titolo da acquistare?
Se Stellantis sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio e dalla visione di mercato. La società è tornata alla redditività nel Q1 2026 e ha fissato obiettivi a medio termine nell'ambito del suo piano FaSTLAne 2030, ma affronta anche rischi materiali, tra cui costi doganali, pressione competitiva da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici e aspettative di flusso di cassa libero industriale negativo per il 2026. Questo articolo non costituisce consulenza di investimento o una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni Stellantis.
Le azioni Stellantis potrebbero salire o scendere?
Sì. Le azioni Stellantis potrebbero muoversi al rialzo se il gruppo realizza i suoi piani di turnaround, migliora il flusso di cassa libero industriale, gestisce efficacemente i costi doganali o guadagna trazione da iniziative strategiche come la sua partnership robotaxi non vincolante con Wayve e Uber. Potrebbero anche scendere se la concorrenza si intensifica, i dazi pesano ulteriormente sui margini o l'esecuzione non soddisfa le aspettative. Come per tutte le azioni, i movimenti dei prezzi possono essere influenzati sia da fattori specifici della società che da fattori di mercato più ampi.
Dovrei investire nelle azioni Stellantis?
Solo tu puoi decidere se le azioni Stellantis si adattano ai tuoi obiettivi finanziari, alla tolleranza al rischio e all'orizzonte di investimento. L'articolo evidenzia sia i potenziali fattori di supporto, incluso il ritorno alla redditività della società nel Q1 2026, sia i rischi in corso, come l'esposizione ai dazi, la concorrenza nel settore EV e le aspettative di flusso di cassa libero industriale negativo. Considera di fare la tua ricerca e, ove appropriato, di parlare con un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questo contenuto non è consulenza finanziaria.
Posso negoziare CFD Stellantis su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Stellantis su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'attività sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.