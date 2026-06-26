Azioni Stellantis: accordo robotaxi Wayve-Uber

Stellantis N.V. (STLAM) ha scambiato a €5,26 nelle prime contrattazioni europee alle 11:48 UTC del 25 giugno 2026, eguagliando il massimo di sessione dopo essersi ripresa da un minimo intraday di €5,13. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a Stellantis è stato influenzato da diversi fattori concomitanti: l'annuncio del Presidente Trump di un aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni di auto europee dal 15% al 25%, che ha pesato sulle case automobilistiche europee all'inizio di maggio (Reuters, 2 maggio 2026); un investimento di €400 milioni nello stabilimento di Mulhouse insieme a €500 milioni in R&D destinati alla nuova piattaforma di veicoli elettrificati STLA One, annunciato il 2 giugno 2026 (Reuters, 2 giugno 2026); e un memorandum d'intesa non vincolante firmato il 16 giugno 2026 con Wayve e Uber per sviluppare e implementare congiuntamente servizi di robotaxi senza conducente di Livello 4 in Europa, Nord America e altri mercati globali (Stellantis, 17 giugno 2026).

Outlook di terze parti su Stellantis: focus su accordo robotaxi e dazi

Al 25 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis mostrano un'ampia gamma di opinioni. Le previsioni riflettono l'esecuzione del turnaround del gruppo, i venti contrari dei dazi statunitensi, la concorrenza europea nel settore EV e le comunicazioni strategiche effettuate durante l'Investor Day FaSTLAne 2030 del 21 maggio 2026.

Bank of America (downgrade a Underperform)

Bank of America assegna a Stellantis un rating Underperform, con un target price a 12 mesi di €5,50, il più basso tra i broker monitorati nell'attuale finestra temporale. La banca cita una traiettoria di ripresa non provata e l'intensificarsi della concorrenza da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici come i principali driver della sua posizione cauta (Yahoo Finance, 11 maggio 2026).

Citi (Neutral, riduzione target)

L'analista di Citi Harald Hendrikse mantiene un rating Neutral su Stellantis e riduce il target price a 12 mesi a €7,20 da €7,50, in seguito al capital markets day FaSTLAne. L'analista nota progressi più lenti del previsto nel recupero delle vendite e della quota di mercato negli Stati Uniti, e descrive il profilo rischio/rendimento come equilibrato ai livelli attuali (The Globe and Mail, 10 giugno 2026).

Morgan Stanley (Equal Weight, rialzo target)

Morgan Stanley alza il suo target price a 12 mesi su Stellantis a €7,10 da €6,50, mantenendo un rating Equal Weight. La revisione segue la presentazione dell'Investor Day del gruppo e riflette un modesto miglioramento nell'outlook a breve termine della banca; tuttavia, la posizione Equal Weight suggerisce una convinzione direzionale limitata al prezzo attuale (MarketWatch, 4 giugno 2026).

Jefferies (Buy, confermato)

L'analista di Jefferies Philippe Houchois mantiene un rating Buy su Stellantis, con un target price a 12 mesi di €9,50, riconfermato dopo l'Investor Day FaSTLAne 2030. Jefferies rimane tra le voci più costruttive sul titolo, citando il momentum di ripresa dei volumi e il riposizionamento strategico a lungo termine del gruppo come fattori di supporto (The Globe and Mail, 27 maggio 2026).

Investing.com (panoramica consensus)

Investing.com aggrega le proiezioni di 25 analisti che coprono STLAM quotata a Milano e registra un consensus medio Neutral al 23 giugno 2026. Il target price medio a 12 mesi si attesta a €7,87, con una stima massima di €12,50 e una minima di €4. Dei 25 analisti intervistati, nove raccomandano l'acquisto del titolo, 15 raccomandano di mantenere e tre consigliano di vendere (Investing.com, 23 giugno 2026).

Tra queste fonti di terze parti, i singoli target price a 12 mesi per STLAM nella finestra 8–25 giugno 2026 variano da €5,50 a €9,50, mentre il punto medio del consensus di 25 analisti si attesta a €7,87. Hold o Neutral è il rating predominante nella copertura, con Jefferies il broker più costruttivo citato e Bank of America l'unico con rating Underperform.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati Stellantis (STLAM): dati Q1 2026 e prossima data di pubblicazione

Stellantis ha pubblicato i risultati finanziari del Q1 2026 il 30 aprile 2026, segnando un ritorno alla redditività dopo una perdita nel periodo dell'anno precedente. I ricavi netti sono aumentati del 6% anno su anno a €38,1 miliardi, con il Nord America come principale contributore regionale, mentre l'utile netto ha raggiunto €377 milioni contro una perdita netta di €387 milioni nel Q1 2025 (Stellantis, 30 aprile 2026). Il reddito operativo rettificato è aumentato del 194% a €960 milioni, producendo un margine AOI del 2,5%, e le spedizioni consolidate sono ammontate a 1,4 milioni di unità, in aumento del 12% anno su anno (Investing.com, 30 aprile 2026).

I flussi di cassa liberi industriali sono rimasti negativi a €1,9 miliardi, sebbene migliori del 37% rispetto al Q1 2025, con una liquidità industriale disponibile di €44,1 miliardi, all'interno del range obiettivo del 25–30% dell'azienda. Stellantis ha rivisto l'impatto netto stimato dei dazi per il 2026 a €1,3 miliardi da €1,6 miliardi e ha riconfermato la guidance per l'intero anno di crescita dei ricavi netti a metà cifra singola e un margine AOI a bassa cifra singola (Financial Times, 30 aprile 2026). I risultati del Q2 2026 sono previsti per il 30 luglio 2026, prima dell'apertura dei mercati europei (Stellantis, 13 gennaio 2026).

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM ha scambiato a €5,26 alle 11:48 UTC del 25 giugno 2026, nella parte alta del suo range intraday di €5,13–€5,26. Il prezzo si posiziona al di sotto del cluster chiave delle medie mobili: le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €5,96, €6,39, €6,40 e €7,66. Questo posiziona il titolo al di sotto di tutte e quattro le medie principali e in un allineamento ribassista delle medie mobili. La Hull moving average (9) a €5,15 traccia più da vicino il prezzo attuale, in linea con il recente movimento al ribasso.

I segnali di momentum indicano condizioni di ipervenduto. L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 30,5, vicino alla soglia convenzionale di ipervenduto di 30. L'average directional index (14) a 24,7 suggerisce un trend direzionale moderato, ma non ancora forte, mentre lo stocastico %K (14, 3, 3) a 4,4 supporta anch'esso la lettura di minimo esteso.

Il punto pivot classico (P) a €6,66 è il primo riferimento superiore di rilievo. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello porterebbe in vista R1 classico a €7,37. Sul lato inferiore, S1 classico a €6,16 si trova sopra il prezzo attuale, il che significa che il prezzo ha già rotto al di sotto sia di S1 che di S2 a €5,46. S3 a €4,26 è il prossimo riferimento classico inferiore, qualora il minimo di sessione di €5,13 dovesse cedere (TradingView, 25 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è fornita a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM ha chiuso a €19,43 il 26 giugno 2024, vicino all'estremità superiore di quello che si è rivelato l'ultimo periodo sostenuto del titolo sopra €18. Da lì, si è sviluppato un declino prolungato nella seconda metà del 2024, con il prezzo delle azioni che ha chiuso l'anno a €12,60. Questo ha segnato un calo di circa il 35% dal picco di giugno, coincidendo con una serie di profit warning, la partenza dell'allora CEO Carlos Tavares nel dicembre 2024 e le crescenti preoccupazioni sull'inventario e i prezzi nordamericani.

Le vendite sono continuate nel 2025. STLAM ha aperto l'anno a circa €12,64 e, dopo essersi mantenuto sostanzialmente nel range €12–€13 fino a febbraio, ha iniziato a scendere mentre le preoccupazioni sui dazi statunitensi e la debole domanda automobilistica europea pesavano sul settore. Entro la fine del 2025, il titolo aveva chiuso a €9,49.

Il ritmo del declino è accelerato all'inizio del 2026. STLAM è sceso di circa il 24% in una singola sessione il 6 febbraio 2026, scendendo da €8,21 a €6,23, dopo che il management ha riconosciuto che gli obiettivi di adozione dei veicoli elettrici erano stati significativamente sovrastimati. Un recupero parziale ha riportato le azioni verso €7,46 entro metà aprile, supportato dal ritorno alla redditività nei risultati del Q1 2026, prima che una rinnovata pressione riprendesse nel corso di giugno.

STLAM ha chiuso a €5,27 il 25 giugno 2026, in calo di circa il 45,7% dall'inizio dell'anno e del 38,1% anno su anno.