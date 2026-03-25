SoFi Technologies, Inc. (SOFI) quota a $17,80 alle 15:03 UTC del 18 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $16,58–$18,02. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione su SOFI riflette una confluenza di fattori: la debolezza generale del mercato azionario statunitense guidata da tensioni geopolitiche, incluso il conflitto in corso in Medio Oriente e le restrizioni all'esportazione di tecnologia USA-Cina, che hanno pesato sui titoli fintech ad alto beta fino a metà marzo, insieme alla preoccupazione continua sulla qualità del credito in un contesto macroeconomico in deterioramento (Investopedia, 9 marzo 2026); e la cautela degli investitori dopo l'aumento di capitale di $1,5 miliardi della società a dicembre 2025, prezzato a $27,50 per azione (Bloomberg, 4 dicembre 2026). I risultati del Q4 2025 di SoFi, pubblicati il 30 gennaio 2026, hanno mostrato ricavi netti di circa $1,01 miliardi, EPS GAAP di $0,13 e circa 1 milione di nuovi membri aggiunti nel trimestre, con il management che ha guidato per circa il 30% di crescita dei ricavi nel 2026 (Investing.com, 30 gennaio 2026).

Previsioni azioni SoFi Technologies 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 18 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni SoFi Technologies riflettono un mercato che sta rivalutando il titolo dopo un calo prolungato dai massimi di fine 2025, con il consenso che si attesta ben al di sopra dell'ultimo prezzo di $17,80 anche se le stime individuali coprono un ampio range.

MarketBeat (panoramica consenso)

MarketBeat aggrega i rating di 18 analisti di Wall Street che coprono SOFI, arrivando a un rating consenso di Hold e un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $26,34, con l'obiettivo individuale più alto a $31 e il più basso a $12. L'aggregazione rileva che SOFI ha quotato a $17,70, lasciando le azioni ben al di sotto della loro media mobile a 50 giorni di $22,47 e della media mobile a 200 giorni di $25,76, con gli analisti che segnalano un rapporto prezzo/utili forward di circa 46,6 volte e rischi potenziali di diluizione come fattori che pesano sul rating consenso (MarketBeat, 12 marzo 2026).

Public.com (panoramica consenso)

Public.com riporta una previsione aggregata degli analisti sulle azioni SOFI di $26,04 basata su 13 rating di analisti, con un rating consenso di Hold. La piattaforma indica tale cifra come stima forward a 12 mesi, compilata sulla base della guidance del management per l'intero anno 2026 di $0,60 EPS e della guidance Q1 2026 di $0,12 EPS, come dichiarato nella conference call sugli utili di SoFi di gennaio 2026 (Public.com, 16 marzo 2026).

Yahoo Finance / Zacks (prospettive sui margini)

Zacks, citato tramite Yahoo Finance, rileva che le prospettive 2026 di SoFi enfatizzano l'espansione dei margini poiché la scala e il finanziamento dei depositi aiutano a convertire la crescita dei ricavi in una redditività più forte, sostenendo una traiettoria degli utili costruttiva nonostante la pressione sul prezzo delle azioni nel breve termine. Il commento indica le efficienze di scala nei segmenti di prestito e piattaforma tecnologica di SoFi come i principali driver del miglioramento dei margini previsto, con la guidance FY 2026 della società che prevede circa il 30% di crescita dei ricavi e circa il 34% di margini EBITDA rettificati (Yahoo Finance, 12 marzo 2026).

Tickernerd (aggregazione multi-analista)

Tickernerd aggrega 31 stime di analisti di Wall Street per SOFI, arrivando a un obiettivo di prezzo mediano a 12 mesi di $26 all'interno di un range di $12–$38, insieme a un rating composito complessivo orientato al Buy di 6,6 su 10. La distribuzione riflette 8 rating Buy, 10 Hold e 4 Sell, con l'ampia dispersione attribuita a visioni divergenti sul premio di valutazione di SoFi rispetto ai peer bancari tradizionali e sul ritmo di crescita degli utili GAAP (Tickernerd, 18 marzo 2026).

Attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni SoFi Technologies si concentrano nell'area di circa $26, con il rating Hold predominante e stime individuali che vanno da $12 a $38, mentre gli analisti bilanciano una solida guidance su ricavi e margini rispetto a un multiplo forward elevato e una debolezza sostenuta del prezzo delle azioni.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni SOFI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni SOFI quota a $17,80 alle 15:03 UTC del 18 marzo 2026, posizionandosi al di sotto di ogni media mobile semplice principale sul grafico giornaliero, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni disposte rispettivamente a $18,45 / $21,66 / $24,88 / $23,71 secondo i dati di TradingView – un allineamento discendente ribassista che a sua volta potrebbe collocare il prezzo attuale in territorio negativo rispetto alla media su tutti i timeframe standard.

Il momentum rimane contenuto, con alcuni segnali che la pressione al ribasso potrebbe moderarsi: l'RSI a 14 giorni legge 35,59, in territorio neutrale-basso e si avvicina, ma non ha ancora raggiunto, una soglia di ipervenduto convenzionale, mentre l'ADX a 42,47 conferma un downtrend consolidato e indica che il movimento recente ha avuto una notevole forza di trend. La media mobile Hull (9) a $17,30 si posiziona appena sotto il prezzo attuale e registra un segnale di acquisto, sebbene sia un indicatore di breve orizzonte e la struttura più ampia delle medie mobili rimanga in allineamento di vendita.

La prima area in focus al rialzo è il pivot classico R1 a $21,64. Una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello indicherebbe spazio per il prezzo di testare R2 vicino a $25,53 e porrebbe anche maggiore attenzione sulla struttura di vendita dominante dalle SMA a più lungo termine. Il punto pivot classico (P) a $19,48 funge da riferimento overhead immediato all'interno del range intraday, e qualsiasi tentativo di recupero dovrebbe riconquistare quel livello in chiusura prima che la zona R1 diventi rilevante.

Sui ribassi, il supporto iniziale si trova al pivot classico S1 di $15,59, che è il prossimo riferimento significativo sotto il minimo intraday odierno di $16,58. Perdere quel livello in chiusura giornaliera potrebbe rischiare un movimento più profondo verso l'area S2 vicino a $13,43. La SMA a 100 giorni a $24,88 e la SMA a 200 giorni a $23,71 ora fungono da scaffali di resistenza overhead piuttosto che da supporto, sottolineando quanto sia esteso l'attuale drawdown dai livelli di fine 2025 (TradingView, 18 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento.

Storico del prezzo delle azioni SoFi Technologies (2024–2026)

Il prezzo delle azioni SOFI quotava vicino a $6,95 a marzo 2024, chiudendo l'anno a $15,43 il 31 dicembre 2024, un guadagno di circa il 122% nel 2024 poiché le aspettative di redditività in miglioramento e il sentiment crescente sul fintech hanno sostenuto il titolo.

Il 2025 si è aperto con una nota costruttiva, con SOFI che ha toccato un massimo intraday di $18,52 il 27 gennaio prima di ritirarsi. Il quadro si è oscurato nettamente da aprile, quando la turbolenza di mercato guidata dalle tariffe ha trascinato il titolo a un minimo intraday di $8,45 il 7 aprile 2025 – il punto più basso nella finestra di due anni. È seguito un recupero, con le azioni che sono più che triplicate da quel minimo a un picco intraday di $32,50 il 13 novembre 2025, poiché i solidi risultati del Q3 e il rinnovato appetito per il rischio nel fintech hanno alimentato un forte re-rating. SOFI ha chiuso il 2025 a $26,16.

L'anno è iniziato con forza nel 2026, con il titolo che ha stampato un ulteriore massimo intraday di $29,90 il 5 gennaio prima che iniziasse un ritiro prolungato. Entro il 30 gennaio, SOFI era scivolato a $22,91 – l'inversione mensile più netta dall'sell-off di aprile 2025 – e il calo è continuato attraverso febbraio e marzo mentre l'incertezza macro più ampia pesava sui nomi ad alto beta.

SOFI ha chiuso a $17,94 il 18 marzo 2026, circa il 31,4% in meno dall'inizio dell'anno e circa il 49,1% in più su base annua.