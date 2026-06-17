Azioni Enel: risultati Q1, guidance confermata

Enel S.p.A. (ENEL) viene scambiata a €9,78 alle 15:24 UTC del 15 giugno 2026, in un range intraday di €9,70–€9,84 sul feed di quotazioni di Capital.com. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno al titolo è stato influenzato da diversi fattori. La BCE ha aumentato i suoi tre tassi di interesse chiave di 25 punti base nella riunione dell'11 giugno 2026, portando il tasso sui depositi al 2,25% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40%, aumentando il costo del capitale per le utility ad alta intensità di capitale (Banca Centrale Europea, 11 giugno 2026). In Brasile, Enel sta cercando di raggiungere un accordo con l'autorità di regolamentazione sul suo contratto di distribuzione di energia elettrica a San Paolo, dopo l'apertura di procedimenti ad aprile su una potenziale risoluzione della concessione, mantenendo l'esito come variabile osservata per l'esposizione del titolo in America Latina (Reuters, 2 giugno 2026). L'EBITDA del primo trimestre 2026 di Enel è rimasto stabile a circa €6 miliardi, con la guidance 2026 confermata dal management nella presentazione dei risultati del 7 maggio (Morningstar, 8 maggio 2026).

Outlook Enel: le trattative su San Paolo delineano i target di terze parti

Al 15 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono una gamma di outlook influenzati dal piano strategico 2026–2028 confermato dal gruppo, dai risultati del Q1 2026, dalla revisione della concessione in Brasile e dalla decisione sui tassi della BCE di giugno 2026.

Enel Group IR (consensus broker)

La pagina delle raccomandazioni dell'investor relations di Enel riporta un target price mediano a 12 mesi di €10,30 su 25 case di intermediazione contributori, con il range che spazia da €8,80 a €12,40. La stima più alta proviene da Alpha Value, che assegna al titolo un rating Buy. La distribuzione dei rating è orientata positivamente, con la maggior parte degli analisti contributori che mantiene una posizione equivalente a Buy o Outperform, sostenuta dalle aspettative sull'esecuzione del piano di capitale e sulla pipeline rinnovabile del gruppo.

MarketScreener (panoramica consensus broker)

MarketScreener aggrega 23 analisti che coprono ENEL e riporta un target price medio a 12 mesi di €10,22, in un range di €8,80–€12, insieme a un rating consensus medio di Outperform. La cifra riflette le revisioni post-Q1, con gli analisti che citano il programma di investimenti nelle reti di Enel e le operazioni iberiche come supporti chiave. Il processo regolamentare brasiliano rimane una fonte di dispersione dei target (MarketScreener, 10 giugno 2026).

Deutsche Bank (visione interna)

Deutsche Bank ha alzato il suo target price a 12 mesi su ENEL a €10, confermando al contempo un rating Neutral sulle azioni. La revisione segue una rivalutazione più ampia delle utility europee, con la banca che nota la migliorata visibilità dei ricavi delle reti di Enel pur mantenendo una posizione cauta sulla crescita organica degli utili rispetto alle valutazioni attuali del settore (Stockopedia, 12 giugno 2026).

RBC Capital (visione interna)

Fernando Garcia di RBC Capital ha riconfermato un rating Sell su ENEL con un target price a 12 mesi di €8,80, il target pubblicato più prudente nell'attuale range di consensus. La banca cita una crescita limitata degli utili rispetto alla valutazione e l'incertezza residua sul portafoglio di concessioni latinoamericane del gruppo come base per la sua posizione sotto-consensus (The Globe and Mail, 6 maggio 2026).

Investing.com (sintesi consensus)

Investing.com aggrega 22 analisti e riporta un target price medio a 12 mesi di €10,22 per ENEL, con una stima massima di €12 e una minima di €8,80, insieme a un rating consensus medio di Buy. Il consensus incorpora le revisioni dei broker post-Q1 2026, con l'orientamento Buy che riflette le aspettative di un reddito da distribuzione stabile e di un ritorno di capitale tramite il programma di buyback da €1 miliardo annunciato da Enel a febbraio 2026 (Investing.com, 10 giugno 2026).

Conclusione: tra queste fonti di terze parti, i target price a 12 mesi per ENEL si concentrano in un range medio di €10–€10,30, mentre le stime individuali spaziano da €8,80 a €12,40. Le visioni più costruttive si concentrano sul programma di capitale 2026–2028 e sul supporto del buyback. Le visioni più prudenti indicano il rischio della concessione brasiliana e lo slancio di crescita organica limitato come fonti chiave di dispersione.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Enel S.p.A.: risultati Q1 2026 e prossima pubblicazione

Enel ha pubblicato il suo report finanziario intermedio del Q1 2026 il 7 maggio 2026, insieme a una presentazione dei risultati. L'utile netto sottostante e l'EBITDA sono entrambi aumentati di circa il 4% anno su anno, e il gruppo ha confermato la sua guidance per l'intero anno 2026, con il management che continua a puntare a un EBITDA di €23,1 miliardi–€23,6 miliardi e un utile netto di €7,1 miliardi–€7,3 miliardi, in linea con gli obiettivi stabiliti al Capital Markets Day di febbraio 2026 (Enel Group IR, 7 maggio 2026).

L'EPS del Q1 2026 si è attestato a €0,20 per azione, rappresentando il 27% dell'obiettivo EPS annuale già raggiunto su base organica, con la società che ha notato il supporto dal suo programma di buyback per le metriche per azione. La cifra riportata è stata marginalmente inferiore alla stima consensus di €0,22, mentre i ricavi trimestrali di €23,95 miliardi sono stati anch'essi inferiori alle aspettative di €26,61 miliardi (MarketBeat, 12 giugno 2026).

Il contributo EBITDA delle Reti è salito al 42% del totale del gruppo, mentre l'esposizione al trading e alle commodity è scesa al 3% dell'EBITDA totale, il che può supportare la qualità e la visibilità dei margini (Enel Group IR, 7 maggio 2026).

La prossima pubblicazione programmata degli utili di Enel è il report finanziario semestrale per il periodo che termina il 30 giugno 2026, previsto per il 30 luglio 2026, secondo il calendario ufficiale degli eventi aziendali 2026 della società (Enel Group IR, consultato il 12 giugno 2026). È anche confermata una data di stacco dividendo del 20 luglio 2026 per una distribuzione di €0,26 per azione prima di tale pubblicazione (Stock Events, 24 febbraio 2026).

Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni ENEL viene scambiato a €9,78 alle 15:24 UTC del 15 giugno 2026, appena sopra il suo cluster di medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni a circa €9,65 / €9,72 / €9,58 / €9,07, secondo i dati di TradingView. L'allineamento 20-over-50 rimane intatto attraverso la famiglia SMA. La media mobile Hull (9) a €9,76 si trova vicino al prezzo attuale, il che è coerente con un momentum di breve termine al rialzo. Il prezzo rimane anche sopra le SMA a 100 e 200 giorni, che forniscono livelli di riferimento più ampi sotto il prezzo attuale.

Il momentum è neutrale-superiore. L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 53,9, suggerendo condizioni né di ipercomprato né di ipervenduto. L'indice direzionale medio a 12,4 è sotto 15, indicando un ambiente di trend debole dove i segnali direzionali hanno meno convinzione, secondo le letture degli oscillatori di TradingView.

Al rialzo, il pivot classico R1 a €9,93 è il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a €10,23. Sui ribassi, il punto pivot classico a €9,62 segna il supporto iniziale, con lo scaffale SMA a 100 giorni vicino a €9,58 come prossimo riferimento. Un movimento sostenuto sotto quello scaffale aprirebbe il pivot S1 vicino a €9,32 (TradingView, 15 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di qualsiasi strumento.

Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENEL ha aperto giugno 2024 intorno a €6,35–€6,40 e ha trascorso l'estate in una graduale ripresa, salendo attraverso il range €6,50–€6,90 entro fine luglio. Il titolo si è poi ammorbidito ad agosto, quando la volatilità azionaria europea più ampia – in parte collegata ai timori di recessione globale e a un breve unwinding del carry trade dello yen – l'ha portato verso €6,30 il 6 agosto 2024.

Una ripresa più stabile è seguita attraverso l'autunno. ENEL ha recuperato i €7 all'inizio di ottobre e ha spinto a un massimo locale vicino a €7,35 il 21 ottobre, supportato dal miglioramento del sentiment sulle utility mentre si consolidavano le aspettative di tagli dei tassi della BCE. Il titolo ha trascorso novembre e dicembre consolidando tra circa €6,60–€7,05, chiudendo l'anno a €6,90 il 30 dicembre 2024.

Il 2025 è iniziato tranquillamente intorno a €7, ma un forte pullback ha preso piede da fine gennaio, facendo scendere il titolo nella fascia media di €6,70 fino a marzo mentre l'incertezza tariffaria pesava sui mercati europei più in generale. Un pronunciato sell-off all'inizio di aprile – coincidente con gli annunci di tariffe reciproche USA – ha portato ENEL a un minimo biennale vicino a €6,82 il 9 aprile 2025 prima che prendesse piede una ripresa. Entro fine luglio, il titolo aveva ritracciato a circa €7,70–€8 e poi è derivato nella banda €7,80–€8,10 per il resto del 2025, chiudendo l'anno vicino a €8,88.

Il rally del 2026 ha guadagnato ritmo da gennaio, con ENEL che ha superato €9 all'inizio di febbraio dopo il piano strategico 2026–2028 del gruppo e l'annuncio del buyback di azioni da €1 miliardo. Il titolo ha raggiunto un massimo di periodo di €10,33 il 27 febbraio prima di ripiegare verso €9,10–€9,40 a marzo a causa di prese di profitto. Una ripresa sopra €9,80–€9,95 ad aprile è svanita nuovamente a maggio dopo che i risultati del Q1 sono arrivati marginalmente sotto le aspettative sui ricavi. ENEL viene scambiata a €9,80 il 15 giugno 2026, in rialzo di circa il 10,4% da inizio anno e di circa il 23,6% anno su anno.