Legmagasabb volatilitású indexek

Egyszerűen fogalmazva, a volatilitás az ármozgások mértékének mérőszáma egy meghatározott időszakban. Bár az ingadozó indexek, és általánosságban az ingadozó eszközök lehetőségeket kínálhatnak a kereskedők számára, komoly kockázatokkal is járhatnak. A legingadozóbb indexek változhatnak a piacviszonyoktól függően, azonban különféle eszközök, mint például a VIX, segíthetnek megérteni a piac mozgásának mértékét, valamint a technikai és fundamentális indikátorok előrejelezhetik milyen irányú lesz a következő mozgás.
Az indexek volatilitását olyan eszközök segítségével mérik, mint például a VIX, amely közvetlen kapcsolatban áll az US 500 indexszel és a várható volatilitásával. A történelmi volatilitás magába foglalja a napi árváltozások standard eltérésének meghatározását, míg az implikált volatilitás szintén hasznos eszköz lehet, amely opcióárazási modelleket használ. Továbbá az average true range vagy ATR megmutatja egy index csúcsai és mélypontjai közötti tartományt egy meghatározott időszakban.A Bollinger szalagok® szintén alkalmazhatók, amelynél a "szalag" mérete a mozgóátlag alapján van meghatározva, így a szalag szélessége információt adhat a volatilitásról.
Az indexek és egyéb eszközosztályok piaci volatilitására számos tényező lehet hatással. A bevételi jelentések befolyásolhatják a legnagyobb részvények árfolyamát egy indexben, mint például az US Tech 100. Például az Apple vagy a Microsoft bevételei, amelyek alul- vagy felülmúlták az elvárásokat, hatással lehetnek az egész index árára, ugyanis ezek a részvények jelentős befolyással rendelkeznek az indexben. Továbbá a szélesebb körű makrogazdasági tényezők, mint például a munkaerőpiac, az ipari és gazdasági tevékenység és a kamatláb döntések hatással lehetnek a fogyasztói bizalomra, és ezzel együtt a részvények és indexek árfolyamára is. Technikai szempontból a fontos támasz- és ellenállásszintek szintén befolyásolhatják a volatilitást.
A margin kereskedés, vagy más néven tőkeáttételes kereskedés lehetőséget nyújt a kereskedőknek, hogy nagyobb pozícióknak legyen kitettségük, mint az elérhető tőkéjük. Ez azt jelenti, hogy nagyobb nyereséget valósíthatnak meg, mint az eredeti tőkéjükkel, azonban nagyobb veszteségeik is lehetnek kedvezőtlen piacviszonyok között. A tőkeáttételes kereskedésnél a pozíció teljes értékének csak egy kis százalékát kell biztosítania (ami fedezetként ismert). Ha a pozíció kedvezőtlen irányba fordul, fedezetkiegészítési felhívást kaphat, ami azt jelenti, hogy a fiókja tőkéje a minimumkövetelmény alá esett. Ez azt jelenti, hogy a kereskedés folytatásához be kell fizetni a fiókjára vagy csökkenteni a pozíciói méretét.