Az index- és index határidős kereskedés alapjai

Új még Önnek az indexkereskedés? Íme néhány fontos kérdés és válasz, hogy segítsünk az indulásban.

Mit jelent az indexkereskedés és az index határidős kereskedés?

Az indexek olyan pénzügyi eszközök, amelyek egy eszközcsoport – például részvények – teljesítményét követik. Az indexekkel való kereskedés tehát azt jelenti, hogy Ön egyetlen ügylet révén szerez kitettséget egy teljes eszközcsoportban.

Mivel egy részvényindex nagyszámú részvény teljesítményét követi, célja, hogy tükrözze egy szélesebb piac állapotát. Léteznek olyan részvényindexek, amelyek egy teljes ország részvénypiacát reprezentálják, például az US 500, és olyanok is, amelyek egy meghatározott szektort képviselnek, mint például a NASDAQ Biotechnology Index, amely körülbelül 200 biotechnológiai vállalatból áll.

Ez azt jelenti, hogy az indexek jellemzően diverzifikáltak, és Ön lényegében egyetlen ügylettel hozzáférést kap egy teljes szektorhoz vagy gazdasághoz.

A Capital.com-on azonnali index CFD-kkel és index határidős ügyletekkel is kereskedhet – olyan származtatott termékekkel, amelyek a főbb indexek jövőbeli árfolyamát követik, és amelyeket gyakran a piaci irányra, volatilitásra vagy makrogazdasági eseményekre vonatkozó várakozások kereskedésére vagy fedezésére használnak. Megjegyzés: a knock-outok nem érhetők el a határidős ügyletek esetében.

Miért érdemes indexekkel kereskedni?

Mivel az index egy mutató, nem pedig kézzelfogható eszköz, közvetlenül nem vásárolható meg: például nem lehet megvásárolni a UK 100 index egy részét. Ehhez ehelyett az index összes komponensének részvényeit kellene megvásárolnia, a megfelelő súlyozás szerint.

A kereskedés könnyebben hozzáférhetővé teszi az indexeket, mivel anélkül szerezhet kitettséget azok árfolyammozgásaira, hogy az index alkotóelemeit birtokolnia kellene. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ügylettel kitettséget szerezhet egy teljes szektorra vagy gazdaságra, és azonnal diverzifikálhatja portfólióját.

Az index határidős ügyletek további lehetőséget kínálnak arra, hogy a szélesebb piaci mozgásokra spekuláljon, gyakran eltérő kereskedési idővel és szerződéses struktúrával, mint az azonnali index CFD-k esetében. A határidős szerződéseket széles körben használják azok a kereskedők, akik a gyorsjelentési szezonra, gazdasági adatközlésekre vagy geopolitikai kockázatokra kívánnak pozíciót felvenni.

Mivel nem birtokolja az alapul szolgáló eszközt, short és long pozíciót is nyithat. Számos szolgáltató a piaczárást követően is jegyzi az indexeket, ami azt jelenti, hogy ezek a termékek napi 24 órában, a hét minden napján kereskedhetők.

Miért kereskedjen indexekkel a Capital.com-on?

CFD- és knock-out kereskedést kínálunk globális indexek széles körére (index határidős ügyletek esetében csak CFD-k érhetők el), a kereskedési időn kívüli árjegyzéssel együtt, ami azt jelenti, hogy ezek közül sokkal éjjel-nappal kereskedhet.

Intelligens eszközeinkkel és átfogó oktatási anyagainkkal támogatjuk Önt abban, hogy saját tempójában kereskedjen a főbb készpénzes indexekkel vagy határidős alapú indexpiacokkal, illetve integrálódjon vezető külső technológiákhoz, például a TradingView és az MT4 platformokhoz.

Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.