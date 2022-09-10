A részvénykereskedés alapjai

Szeretne betekintést nyerni a részvény- és ETF-piacok működésébe? Íme néhány alapvető információ ezen eszközök vételének és eladásának világáról.

Mi az a részvény- és ETF-kereskedés?

A részvény- és ETF-kereskedés az egyedi vállalati részvények vagy eszközkosarak (például ETF-ek) vételének és eladásának folyamata, azzal a céllal, hogy Ön profitáljon az árfolyam-ingadozásokból.

A részvényeket vagy ETF-eket közvetlenül egy tőzsdén is megvásárolhatja és eladhatja, vagy azok árfolyamán alapuló tőzsdén kívüli (OTC) származtatott termékekkel, például CFD-kkel is kereskedhet.

A kereskedők általában a rövid távú piaci mozgások kihasználására törekednek. Vásárolhatnak olyan részvényeket vagy ETF-eket, amelyek árfolyam-emelkedésére számítanak, rövid ideig tartják őket, majd eladják, amikor a piac emelkedik. Ez eltér a hagyományos befektetéstől, amely rendszerint az eszközök hosszú távú megvásárlását és tartását jelenti. Mint minden kereskedési és befektetési termék esetében, itt is fennáll a nyereség és a veszteség lehetősége.

Miért érdemes részvényekkel/ETF-ekkel kereskedni?

A részvények és az ETF-ek a legnépszerűbb kereskedési piacok közé tartoznak. A részvények egyetlen vállalat teljesítményének való kitettséget biztosítanak, míg az ETF-ek eszközök szélesebb körét követik – az ágazatoktól és indexektől kezdve az árucikkeken át egészen a kötvényekig – egyetlen terméken belül.

A részvények és ETF-ek CFD-kkel vagy knock-out termékekkel történő kereskedése lehetőséget ad arra, hogy az árfolyamok csökkenésére és emelkedésére egyaránt spekuláljon, anélkül hogy fizikailag meg kellene vásárolnia az alapul szolgáló eszközt.

A CFD-kkel tőkeáttételhez is hozzáférhet, hogy növelje piaci kitettségét. Ez felnagyíthatja a nyereségét, de a veszteségét is, mivel mindkettő a pozíció teljes értékén alapul.

Miért kereskedjen részvényekkel/ETF-ekkel a Capital.com-on?

CFD-kereskedést és knock-out kereskedést kínálunk több mint 4,000 globális részvényre és ETF-re, így anélkül szerezhet kitettséget azok árfolyammozgásaira, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnia őket.

A legfontosabb amerikai részvények esetében hosszabbított kereskedési időt is kínálunk, így az általában a piac zárása után közzétett gyorsjelentések körüli árfolyammozgásokat is kereskedheti.

Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*

Tudjon meg többet a részvénykereskedésről és a részvénykereskedés, illetve a CFD-kereskedés közötti különbségekről.

Kövesse nyomon a legfrissebb részvénypiaci híreket, elemzéseket és piaci betekintéseket.

Ismerje meg, mi az az IPO, és hogyan működik az IPO-kereskedés.

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.