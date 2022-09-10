Szeretne betekintést nyerni a részvény- és ETF-piacok működésébe? Íme néhány alapvető információ ezen eszközök vételének és eladásának világáról.
A részvény- és ETF-kereskedés az egyedi vállalati részvények vagy eszközkosarak (például ETF-ek) vételének és eladásának folyamata, azzal a céllal, hogy Ön profitáljon az árfolyam-ingadozásokból.
A részvényeket vagy ETF-eket közvetlenül egy tőzsdén is megvásárolhatja és eladhatja, vagy azok árfolyamán alapuló tőzsdén kívüli (OTC) származtatott termékekkel, például CFD-kkel is kereskedhet.
A kereskedők általában a rövid távú piaci mozgások kihasználására törekednek. Vásárolhatnak olyan részvényeket vagy ETF-eket, amelyek árfolyam-emelkedésére számítanak, rövid ideig tartják őket, majd eladják, amikor a piac emelkedik. Ez eltér a hagyományos befektetéstől, amely rendszerint az eszközök hosszú távú megvásárlását és tartását jelenti. Mint minden kereskedési és befektetési termék esetében, itt is fennáll a nyereség és a veszteség lehetősége.
A részvények és az ETF-ek a legnépszerűbb kereskedési piacok közé tartoznak. A részvények egyetlen vállalat teljesítményének való kitettséget biztosítanak, míg az ETF-ek eszközök szélesebb körét követik – az ágazatoktól és indexektől kezdve az árucikkeken át egészen a kötvényekig – egyetlen terméken belül.
A részvények és ETF-ek CFD-kkel vagy knock-out termékekkel történő kereskedése lehetőséget ad arra, hogy az árfolyamok csökkenésére és emelkedésére egyaránt spekuláljon, anélkül hogy fizikailag meg kellene vásárolnia az alapul szolgáló eszközt.
A CFD-kkel tőkeáttételhez is hozzáférhet, hogy növelje piaci kitettségét. Ez felnagyíthatja a nyereségét, de a veszteségét is, mivel mindkettő a pozíció teljes értékén alapul.
CFD-kereskedést és knock-out kereskedést kínálunk több mint 4,000 globális részvényre és ETF-re, így anélkül szerezhet kitettséget azok árfolyammozgásaira, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnia őket.
A legfontosabb amerikai részvények esetében hosszabbított kereskedési időt is kínálunk, így az általában a piac zárása után közzétett gyorsjelentések körüli árfolyammozgásokat is kereskedheti.
Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*
*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.
Szerezzen mélyebb betekintést a részvénypiac mozgásaiba és a kereskedési időszakokba – beleértve a napi nyerteseket, veszteseket és a globális tőzsdei nyitvatartásokat.
Érthető weboldal,egyszerű kezelés
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt
Pénzt jó vele kereskedni
Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.
A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen
Átlátható, részletes. Legjobb!
Egy jó app. Ajánlani tudom.
