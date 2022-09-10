Kereskedjen CFD-kkel és knock-out opciókkal árucikkekre – valamint CFD-kkel árucikk határidős ügyletekre – például aranyra, ezüstre, olajra, búzára és cukorra.

Árucikkek és árucikk határidős piacok

GoldGold Spot
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
SilverSilver Spot
Natural GasUS Natural Gas Spot
CLK2026Crude Oil Future
LCOM2026Brent Oil Future
GasoilGasoil Spot
GCM2026Gold Future
LCON2026Brent Oil Future
Az árucikk-kereskedés és az árucikk határidős kereskedés alapjai

Szeretne többet megtudni az árucikkekről? Íme egy áttekintés, amely segít megvilágítani a kereskedés világának legrégebbi formáját.

Mit jelent az árucikk-kereskedés?

Az árucikk-kereskedés a nyersanyagok vagy az elsődleges mezőgazdasági termékek vételét és eladását jelenti. Vannak kemény árucikkek, amelyek jellemzően kitermelt természeti erőforrások, például az arany vagy az olaj, és vannak puha árucikkek, amelyek állattenyésztési vagy mezőgazdasági termékek.

A árucikk-kereskedés minden más kereskedési formát megelőzött, hiszen a kialakulóban lévő civilizációk élelmiszert és ellátmányt cseréltek egymással. Napjainkban a fizikai nyersanyagpiac nagymértékben támaszkodik a határidős szerződésekre, amelyek lehetővé teszik a termelők (például a gazdálkodók) számára, hogy előre rögzítsenek egy árat a vevőkkel.

Ugyanakkor a ma létező fejlett nyersanyagtőzsdei hálózat azt is lehetővé teszi a spekulatív kereskedők számára, hogy rövid távon hozzáférjenek ezen eszközök árfolyammozgásaihoz – akár azonnali kereskedés, akár árucikk határidős ügyeletek révén.

A Capital.com-on mind az azonnali nyersanyagárakra, mind a határidős alapú eszközökre szóló CFD-kkel kereskedhet, attól függően, hogyan kíván részt venni a piacon. Megjegyzés: a knock-out opciók nem érhetők el a határidős piacokon.

Miért érdemes árucikkekkel kereskedni?

Az árucikkekkel való kereskedés révén kitettséget szerezhet az olaj, a gáz, a fémek és más termékek árára anélkül, hogy fizikailag át kellene vennie az eszközt, vagy annak tárolásáról kellene gondoskodnia.

Az árucikk határidős ügyletek további rugalmasságot biztosítanak, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy szabványosított szerződéseken keresztül spekuláljanak a jövőbeli ármozgásokra. A határidős alapú árképzés gyakori az olyan piacokon, mint a kőolaj, a földgáz és a búza, ahol a kereslet-kínálati várakozások gyakran változnak.

A fizikai határidős szerződésekkel ellentétben a CFD-k nem követelik meg az eszköz tulajdonlását vagy a lejáratkori teljesítést – így azonnali árakra és határidős eszközökre egyaránt nyithat long vagy short pozíciót, és bármikor lezárhatja pozícióját. Megjegyzés: a knock-outok nem érhetők el a határidős ügyletek esetében. A knock-out termékek a nyitás dátumától számított egy év múlva járnak le, így elegendő idő áll rendelkezésére pozíciója kezelésére.

Sok befektető az árucikkeket az infláció elleni potenciális fedezeti eszköznek tekinti, mivel azok árai nem mutatnak szoros összefüggést más eszközökkel. Különösen az aranyat tekintik történelmileg menedékeszköznek, mivel gazdasági bizonytalanság idején általában megőrzi értékét.

Az árucikkekkel való kereskedés azt is lehetővé teszi, hogy tőkeáttétellel növelje piaci kitettségét. Ez felnagyíthatja a nyereségét, de a veszteségét is, mivel mindkettő a pozíció teljes értékén alapul.

Miért kereskedjen árucikkekkel a Capital.com-on?

Egyre bővülő árucikk-kínálatunkon CFD- és knock-out kereskedést kínálunk, bár a határidős ügyletek esetében a knock-out opció nem elérhető. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy anélkül szerezzen kitettséget az árfolyammozgásokra, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnia az eszközt.

A népszerű árucikkekre azonnali árjegyzést, a határidős piacokra pedig CFD-kitettséget biztosítunk, így rugalmasan dönthet arról, hogyan és mikor kereskedik.

Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*

Tudjon meg többet az árucikk-kereskedésről.

Kövesse nyomon a legfrissebb árupiaci híreket, elemzéseket és piaci betekintéseket.

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.

Kövesse nyomon a nap legnagyobb árupiaci emelkedőit és esőit, kiemelve a piaci trendeket.
Kövesse nyomon a nap legnagyobb árupiaci emelkedőit és esőit, kiemelve a piaci trendeket.

2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

