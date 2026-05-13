Azok a tapasztalt kereskedők, akik erre jogosultak, kérvényezhetik, hogy a Capital.com szakmai ügyfeleivé váljanak, ami azt jelenti, hogy nem vonatkoznak rájuk ugyanazok a tőkeáttételi korlátozások, mint a lakossági kereskedőkre, de elveszítik a lakossági ügyfeleknek nyújtott védelem egy részét.

Eleget tesz a feltételeknek?

Ha igennel tud válaszolni legalább kettőre az alábbi kérdések közül, akkor jogosult lehet

#1

Az elmúlt évben átlagosan tíz jelentősebb nagyságú tranzakciót végzett el negyedévenként egy releváns piacon?

#2

Rendelkezik 500 000 eurót meghaladó likvid befektetési portfólióval?

#3

Legalább egy éve dolgozik vagy dolgozott pénzügyi szektorban a cég szolgáltatásaihoz és tőkeáttételes termékeihez kapcsolódó szakmai pozícióban?

Ha eleget tesz a feltételeknek

Íme a jelentkezéshez szükséges lépések. A jelentkezés után megvizsgáljuk, hogy jogosult-e a szakmai fiókra, és e-mailben értesítjük

Nincs még Capital.com fiókja?

  1. Töltse le CFD kereskedési alkalmazásunkat az App Store-ból
  2. Nyisson és hitelesítsen egy új lakossági fiókot
  3. Az alkalmazásban kattintson a kezdőlap felső részén található sávra és küldje be a szükséges információkat
Már ügyfelünk?

  1. Töltse le az alkalmazást, ha szükséges
  2. Jelentkezzen be az alkalmazásba, és nyissa meg a „Fiók” menüpontot, vagy kattintson az „Élő" gombra a platform jobb felső sarkában
  3. Kattintson a „Váltson szakmaira” gombra, és adja meg a szükséges információkat
Ha többet szeretne tudni a szakmai fiók sajátos feltételeiről és jellemzőiről, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal

