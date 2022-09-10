Mi a forex kereskedés és deviza határidős kereskedés?

A „forex” a foreign exchange, vagyis devizapiac rövidítése. A forex kereskedés a nemzetközi devizák vételének és eladásának folyamata, azzal a céllal, hogy Ön profitáljon a közöttük lévő árfolyam-ingadozásokból.

Például kereskedhet az euró és az amerikai dollár devizapárral (EUR/USD). Az EUR/USD devizapár megvásárlása azt jelenti, hogy Ön lényegében arra spekulál, hogy az euró árfolyama a dollárhoz képest emelkedni fog. A legtöbb devizapárt négy tizedesjegy pontossággal jegyzik, így az egy pontos (pip) elmozdulás a negyedik tizedesjegy változásának felel meg.

A Capital.com-on az azonnali devizapiacon és deviza határidős szerződésekkel is kereskedhet – olyan származtatott termékekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a jövőbeli árfolyammozgásokra spekuláljon, és amelyeket gyakran devizakitettség fedezésére vagy makrogazdasági várakozások alapján történő kereskedésre használnak.

Miért érdemes devizákkal kereskedni?

A devizapiac a világ legnagyobb piaca globális kereskedési volumen alapján. A piac a hét öt napján, napi 24 órában nyitva tart, és rendkívül likvid, így általában akkor léphet be és ki a pozíciókból, amikor szeretne. A magas likviditás azt is jelenti, hogy az árrések jellemzően szűkebbek, mint egyes kevésbé likvid eszközosztályok esetében.

Bár a devizapiacon az átlagos napi elmozdulások gyakran mérsékeltek – normál körülmények között jellemzően 1% alatt maradnak –, a négy tizedesjegyes jegyzés lehetővé teszi, hogy a kereskedők a finom árfolyammozgásokra és rövid távú piaci dinamikákra építsenek stratégiákat.

CFD-kkel a szolgáltatók által kínált tőkeáttétel akár 30:1 arányig is felnagyíthatja a lakossági kereskedők kitettségét. Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló piacon bekövetkező kis mozgások is jelentős nyereséget vagy veszteséget eredményezhetnek, ezért a tőkeáttételes kereskedés kockázatos.

A devizás határidős ügyletek hosszabb távú pozicionálási vagy fedezési lehetőséget is biztosíthatnak, mivel Ön a várt jövőbeli árfolyamokra, nem pedig az azonnali árakra kereskedik.

Miért érdemes devizákkal kereskedni a Capital.com-on?

CFD-kereskedést kínálunk az azonnali devizapiacon és devizás határidős termékekben, valamint knock-out kereskedést az azonnali devizapiacon, így Ön anélkül szerezhet kitettséget a devizapárok árfolyammozgásaira, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnia vagy át kellene váltania a devizákat. Nálunk több mint 120 devizapárral kereskedhet, short és long irányban egyaránt.

Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.