Forex és devizás határidős kereskedés

Kereskedjen a népszerű azonnali és határidős deviza CFD-k széles választékával, többek között az EUR/USD, GBP/USD és USD/JPY párokkal – az azonnali devizapiacon elérhető knock-out opciókkal.

EUR/USD Euro / US Dollar
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar
GBP/USD British Pound / US Dollar
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen
USD/MXN US Dollar / Mexican Peso
EUR/JPY Euro / Japanese Yen
USD/CAD US Dollar / Canadian dollar
NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar
Mi a forex kereskedés és deviza határidős kereskedés?

A „forex” a foreign exchange, vagyis devizapiac rövidítése. A forex kereskedés a nemzetközi devizák vételének és eladásának folyamata, azzal a céllal, hogy Ön profitáljon a közöttük lévő árfolyam-ingadozásokból.

Például kereskedhet az euró és az amerikai dollár devizapárral (EUR/USD). Az EUR/USD devizapár megvásárlása azt jelenti, hogy Ön lényegében arra spekulál, hogy az euró árfolyama a dollárhoz képest emelkedni fog. A legtöbb devizapárt négy tizedesjegy pontossággal jegyzik, így az egy pontos (pip) elmozdulás a negyedik tizedesjegy változásának felel meg.

A Capital.com-on az azonnali devizapiacon és deviza határidős szerződésekkel is kereskedhet – olyan származtatott termékekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a jövőbeli árfolyammozgásokra spekuláljon, és amelyeket gyakran devizakitettség fedezésére vagy makrogazdasági várakozások alapján történő kereskedésre használnak.

Miért érdemes devizákkal kereskedni?

A devizapiac a világ legnagyobb piaca globális kereskedési volumen alapján. A piac a hét öt napján, napi 24 órában nyitva tart, és rendkívül likvid, így általában akkor léphet be és ki a pozíciókból, amikor szeretne. A magas likviditás azt is jelenti, hogy az árrések jellemzően szűkebbek, mint egyes kevésbé likvid eszközosztályok esetében.

Bár a devizapiacon az átlagos napi elmozdulások gyakran mérsékeltek – normál körülmények között jellemzően 1% alatt maradnak –, a négy tizedesjegyes jegyzés lehetővé teszi, hogy a kereskedők a finom árfolyammozgásokra és rövid távú piaci dinamikákra építsenek stratégiákat.

CFD-kkel a szolgáltatók által kínált tőkeáttétel akár 30:1 arányig is felnagyíthatja a lakossági kereskedők kitettségét. Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló piacon bekövetkező kis mozgások is jelentős nyereséget vagy veszteséget eredményezhetnek, ezért a tőkeáttételes kereskedés kockázatos.

A devizás határidős ügyletek hosszabb távú pozicionálási vagy fedezési lehetőséget is biztosíthatnak, mivel Ön a várt jövőbeli árfolyamokra, nem pedig az azonnali árakra kereskedik.

CFD-kereskedést kínálunk az azonnali devizapiacon és devizás határidős termékekben, valamint knock-out kereskedést az azonnali devizapiacon, így Ön anélkül szerezhet kitettséget a devizapárok árfolyammozgásaira, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnia vagy át kellene váltania a devizákat. Nálunk több mint 120 devizapárral kereskedhet, short és long irányban egyaránt.

Azonosítsa a lehetséges belépési és kilépési pontokat intelligens, könnyen kezelhető diagramkészítő eszközeinkkel, és állítson be árriasztásokat, hogy értesítést kapjon a jelentősebb piaci mozgásokról. Védje magát a kedvezőtlen árfolyam-ingadozásokkal szemben kockázatkezelési eszközeinkkel, beleértve a követő stopokat is, amelyek rögzítik a nyereséget, miközben korlátozzák a veszteségeket.*

Tudjon meg többet a forex kereskedésről és a forex kereskedési stratégiákról. Ismerje meg részletesebben az általunk kínált főbb devizapárokat, és fejlessze kereskedési stratégiáját. Kövesse nyomon a legfrissebb devizapiaci híreket, elemzéseket és piaci betekintéseket.

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stop-loss megbízások aktiválás esetén díjkötelesek.

2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

