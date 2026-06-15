Váltott már valaha pénzt, amikor külföldre utazott? Ha a válasz igen, akkor gyakorlatilag már kereskedett devizákkal.
Ha viszont spekulatív céllal szeretne devizákkal kereskedni, más szóval az átváltási árfolyamok ingadozásain profitszerzés céljából, akkor több opció áll rendelkezésre.
Elsősorban figyelembe kell vennie, hogy a devizaárfolyamok hirtelen és előreláthatatlan mozgásokra hajlamosak, ami váratlan veszteségekhez, és persze nyereségekhez is vezethet. Emellett a devizapiacon való pozíciók megnyitására szolgáló pénzügyi termékek igen bonyolultak, és alapos ismereteket igényelnek. Kérjük, végezze el saját kutatását, mielőtt kockázatnak tenné ki tőkéjét.
A lakossági kereskedők általában derivatív termékekkel kereskednek devizákkal, mint például a különbözeti ügyletek (CFD), tőzsdén kereskedett alapok (ETF), határidős szerződések és opciók. Az említett termékek megismerése és a szolgáltatók feltérképezése után fiókot nyitnak annál a szolgáltatónál, amely leginkább megfelel az igényeiknek.
Ha szeretné közelebbről megismerni a folyamatot, vessen egy pillantást devizakereskedési útmutatónkra.
Egy devizapár első valutája alapvalutaként ismert. Például az EUR/USD pár esetében az EUR (euró) az alapvaluta.
A jegyzési valuta pedig az adott pár második valutája. Jelen példa esetében az amerikai dollár (USD) a jegyzési valuta.
Az átváltási árfolyam megmutatja, hogy mennyi jegyzési valuta szükséges az alapvaluta egy egységének megvásárlásához.
Tehát ha az EUR/USD árfolyama 1,20, az azt jelenti, hogy 1 euró 1,20 amerikai dollárnak felel meg.
A devizapárokat általában három fő csoportba sorolják: fő, kisebb és egzotikus.
A fő párokat a legtöbbet kereskedett és legmagasabb likviditású valuták alkotják, mint például az amerikai dollár.Ezek közül a legismertebbek többek között az EUR/USD (euró/amerikai dollár), az USD/CAD (amerikai dollár/kanadai dollár, vagy "loonie") és a GBP/USD (brit font/amerikai dollár, más néven "kábel").
A kisebb párok vagy "keresztpárok" nem tartalmazzák az amerikai dollárt. Ennek ellenére sokukkal széles körben kereskednek, mint például a NOK/SEK (norvég korona/svéd korona) vagy az EUR/GBP (euró/brit font).
Az egzotikus párok általában egy fő valutából és egy feltörekvő gazdaság valutájából tevődnek össze, mint például az USD/SGD (amerikai dollár/szingapúri dollár) vagy az EUR/TRY (euró/török líra). Ezek alacsonyabb likviditásúak, viszont magasabb volatilitásúak, mint a fő és keresztpárok, ezért általában csak tapasztaltabb kereskedők portfóliójában szerepelnek.
Ha a Capital.com-on kereskedik devizákkal, több, mint 120 fő, kisebb és egzotikus valutapárral kereskedhet. A folyamatosan frissülő és átlátható grafikonjainkkal elemezheti a devizák ármozgásait, számos eszközzel kezelheti a kockázatait, valamint árriasztásokat állíthat be, hogy naprakész legyen a devizák ármozgásaival.
Kereskedhet devizákkal CFD-ken keresztül, amelyek hozzáférést nyújtanak tőkeáttételhez, így viszonylag alacsony tőkével (fedezettel) nyithat pozíciókat.
Azt viszont fontos kihangsúlyozni, hogy a tőkeáttétel nagy és gyors veszteségeket, és persze nyereségeket is eredményezhet, ezért javasolt megismerkedni a termékeinkkel, mielőtt kereskedni kezdene.