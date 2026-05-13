Biztonságos-e a Capital.com?

Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra. Íme hogyan védjük pénzét és adatait, és hogyan kezeljük a világszerte 857,000+ kereskedő bizalmát élvező kereskedési platformunkat.

Hogyan gondoskodik a biztonságról a Capital.com

A biztonságáról számos különféle ügyfélvédelmi és adatbiztonsági intézkedéssel gondoskodunk. Ezek arra lettek tervezve, hogy megvédjék a tőkéjét, átláthatóságot kínáljanak és gondoskodjanak a biztonságos kereskedési környezetről.

Elkülönített tőke

A pénzét elkülönítve tároljuk cégünk tőkéjétől piacvezető bankokban, és soha nem használjuk a saját tevékenységeinkre (kivéve egyes szakmai ügyfelek esetében).

Kártalanításhoz való hozzáférés

Hozzáférése van a Befektető-kártalanítási Alaphoz, amely 20.000 €-ig biztosítja pénzét, ha lakossági ügyfél.

Negatív egyenleg elleni védelem

A veszteségei nem lehetnek nagyobbak a fiókegyenlegénél.

Kockázatkezelő eszközök

Pénzét megvédheti appon belüli eszközökkel, amelyek automatikusan lezárják a pozícióit.

Nemzetközi biztonsági szabványok

Az információi védelmét és a biztonságos fizetéseket alátámasztja az, hogy szolgáltatásaink megfelelnek az ISO 27001 és PCI DSS irányelveknek.

Megbízható belső gyakorlatok

Biztos lehet afelől, hogy piacvezető biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az adatai védelmére.

Hogyan védjük a pénzét

Világszerte öt pénzügyi joghatóságban vagyunk szabályozva, beleértve a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottságot (CySEC). Ezt azt jelenti, hogy a pénzét több különböző intézkedés védi.

A pénze el van különítve

A platformunkra befizetett pénzét az európai jogszabályokkal összhangban védjük. Ez azt jelenti, hogy a pénzét szabályozott bankoknál, elkülönített számlákon tároljuk. Soha nem használjuk a pénzét az üzleti tevékenységünk során. Egyes szakmai ügyfelekre más feltételek vonatkozhatnak.

Kártalanításban meghatározott esetekben részesülhet

A pénze 20.000 €-ig védelmet élvez a Befektető-kártalanítási Alapon keresztül, abban a valószínűtlen esetben, ha fizetésképtelenné válnánk. Ne feledje, ez nem fedezi a kereskedésből származó veszteséget, és csak lakossági kereskedőkre vonatkozik - szakmai ügyfelekre nem.

Soha nem fog tartozni nekünk a kereskedési veszteség miatt

A szabályozási követelményekkel összhangban a fiókja negatív egyenleg elleni védelmet élvez. Ez azt jelenti, hogy a kereskedésből származó veszteségei soha nem haladhatják meg a fiókegyenlegét.

Különféle eszközökkel védheti meg tőkéjét

Az alkalmazásunkban meghatározhatja pontosan mennyit szeretne kockáztatni, ha garantált stop-loss megbízást ad a pozíciójához. Ez gondoskodik róla, hogy a pozíciója bármilyen esetben a meghatározott szinten lesz lezárva. A csúszás elleni garantált védelemért díjat kell fizetnie, ha a megbízás aktiválódik. Tudjon meg többet arról hogyan kezeljük pénzét.

Hogyan védjük az adatait

Megfelelünk a nemzetközi biztonsági szabványoknak

Megfelelünk az ISO 27001 szabványnak, amely egy globális standard az adatbiztonság terén, valamint PCI DSS-nek (fizetőkártyákra vonatkozó adatbiztonsági szabvány), amely segít a globális adatbiztonsági intézkedések alkalmazásában.

Védelmet nyújtunk a kibertámadások ellen

Első osztályú megoldásokat használunk a támadások elleni védelemre, beleértve a DDoS támadásokat. Ez segít stabilitást és a fiókjához való zavartalan hozzáférést biztosítani. Képzett biztonsági csapatunk, akik szigorú kiválasztási eljáráson keresztül kerülnek kiválasztásra, folyamatosan nyomon követik rendszerünket, hogy azonosítsák és azonnal reagáljanak a veszélyekre.

Mindig biztonságban tartjuk adatait

Az adatai titkosítva maradnak a továbbítás vagy tárolás alatt a szigorú internetbiztonsági protokoll virtuális magánhálózatunknak (IPSec VPN), a transport layer security-nek (TLS) és az algoritmikus adatbázis titkosításnak köszönhetően. Az infrastruktúránk adatbázisokra és felhőszolgáltatás szolgáltatókra épült a magas szintű adatbiztonság biztosítása érdekében.

Segítünk csapatunknak megvédeni Önt

Domain alapú üzenet hitelesítést használunk, jelentés és megfelelőség alapú (DMARC) e-mail hitelesítéssel előzzük meg a adathalászat átveréseket és minden alkalmazottunk rendszeres képzésen vesz részt a kiberbiztonság fenntartásáról.

Gondoskodunk róla, hogy csak az illetékes személyek lássák adatait

A bizalmas adatait csak csapatunk jóváhagyott tagjai láthatják a személyazonosság és hozzáféréskezelő eljárásunknak köszönhetően.

