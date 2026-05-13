Biztonságos-e a Capital.com?
Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra. Íme hogyan védjük pénzét és adatait, és hogyan kezeljük a világszerte 857,000+ kereskedő bizalmát élvező kereskedési platformunkat.
A pénzét elkülönítve tároljuk cégünk tőkéjétől piacvezető bankokban, és soha nem használjuk a saját tevékenységeinkre (kivéve egyes szakmai ügyfelek esetében).
Hozzáférése van a Befektető-kártalanítási Alaphoz, amely 20.000 €-ig biztosítja pénzét, ha lakossági ügyfél.
A veszteségei nem lehetnek nagyobbak a fiókegyenlegénél.
Pénzét megvédheti appon belüli eszközökkel, amelyek automatikusan lezárják a pozícióit.
Az információi védelmét és a biztonságos fizetéseket alátámasztja az, hogy szolgáltatásaink megfelelnek az ISO 27001 és PCI DSS irányelveknek.
Biztos lehet afelől, hogy piacvezető biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az adatai védelmére.
Világszerte öt pénzügyi joghatóságban vagyunk szabályozva, beleértve a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottságot (CySEC). Ezt azt jelenti, hogy a pénzét több különböző intézkedés védi.
A platformunkra befizetett pénzét az európai jogszabályokkal összhangban védjük. Ez azt jelenti, hogy a pénzét szabályozott bankoknál, elkülönített számlákon tároljuk. Soha nem használjuk a pénzét az üzleti tevékenységünk során. Egyes szakmai ügyfelekre más feltételek vonatkozhatnak.
A pénze 20.000 €-ig védelmet élvez a Befektető-kártalanítási Alapon keresztül, abban a valószínűtlen esetben, ha fizetésképtelenné válnánk. Ne feledje, ez nem fedezi a kereskedésből származó veszteséget, és csak lakossági kereskedőkre vonatkozik - szakmai ügyfelekre nem.
A szabályozási követelményekkel összhangban a fiókja negatív egyenleg elleni védelmet élvez. Ez azt jelenti, hogy a kereskedésből származó veszteségei soha nem haladhatják meg a fiókegyenlegét.
Az alkalmazásunkban meghatározhatja pontosan mennyit szeretne kockáztatni, ha garantált stop-loss megbízást ad a pozíciójához. Ez gondoskodik róla, hogy a pozíciója bármilyen esetben a meghatározott szinten lesz lezárva. A csúszás elleni garantált védelemért díjat kell fizetnie, ha a megbízás aktiválódik. Tudjon meg többet arról hogyan kezeljük pénzét.
Megfelelünk az ISO 27001 szabványnak, amely egy globális standard az adatbiztonság terén, valamint PCI DSS-nek (fizetőkártyákra vonatkozó adatbiztonsági szabvány), amely segít a globális adatbiztonsági intézkedések alkalmazásában.
Első osztályú megoldásokat használunk a támadások elleni védelemre, beleértve a DDoS támadásokat. Ez segít stabilitást és a fiókjához való zavartalan hozzáférést biztosítani. Képzett biztonsági csapatunk, akik szigorú kiválasztási eljáráson keresztül kerülnek kiválasztásra, folyamatosan nyomon követik rendszerünket, hogy azonosítsák és azonnal reagáljanak a veszélyekre.
Az adatai titkosítva maradnak a továbbítás vagy tárolás alatt a szigorú internetbiztonsági protokoll virtuális magánhálózatunknak (IPSec VPN), a transport layer security-nek (TLS) és az algoritmikus adatbázis titkosításnak köszönhetően. Az infrastruktúránk adatbázisokra és felhőszolgáltatás szolgáltatókra épült a magas szintű adatbiztonság biztosítása érdekében.
Domain alapú üzenet hitelesítést használunk, jelentés és megfelelőség alapú (DMARC) e-mail hitelesítéssel előzzük meg a adathalászat átveréseket és minden alkalmazottunk rendszeres képzésen vesz részt a kiberbiztonság fenntartásáról.
A bizalmas adatait csak csapatunk jóváhagyott tagjai láthatják a személyazonosság és hozzáféréskezelő eljárásunknak köszönhetően.
