Szabályozás

Engedély

A Capital Com SV Investments Limited társaság (a továbbiakban: „mi”, „CAPITAL.COM”, „a Társaság”) egy, HE 354252 nyilvántartási szám alatt bejegyzett, ciprusi befektetési vállalkozás, mely az irányadó jogi keretek között fejti ki tevékenységét. A társaság a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) 319/17 szám alatt kibocsátott engedélye alapján végzi tevékenységét.

Az Európai Unióban székhellyel rendelkező, szabályozott jogi személyként a CAPITAL.COM a pénzügyi eszközök piacáról szóló (MiFID) irányelv előírásainak is megfelel.

Elkülönített pénzügyi betétek

A Capital.com a felügyeleti hatóság előírásainak megfelelően elkülönített bankszámlákon őrzi ügyfelei pénzét. Vagyis ügyfeleink betétjeit elkülönítve kezeljük cégünk pénzeszközeitől, így azok nincsenek kitéve olyan váratlan pénzügyi nehézségeknek, amelyek a Társaságnál adott esetben felmerülhetnek. A Társaság nem formál igényt az említett pénzügyi betétekre, mivel azok a felhasználók tulajdonát képezik.

Az ügyfelek pénzeszközeinek utalásában közreműködő, elismert pénzintézeteket (Eurobank, Astrobank stb.) folyamatosan felülvizsgáljuk, hogy megfelelnek-e a CAPITAL.COM szabályzataiban meghatározott előírásoknak.

Vagyis az egyes vállalatok pénzügyi helyzete, illetve esetleges tartozásállománya semmilyen módon nem érinti ügyfeleink pénzeszközeit.

A szükséges anyagi fedezetet minden esetben a CAPITAL.COM számlákon elhelyezett betétek nyújtják.

Befektetői kompenzációs alap

A Capital Com SV Investments Limited társaság a Ciprusi Befektetési Vállalkozások (CIF) és a hitelintézetnek nem minősülő egyéb Befektetési Vállalkozások (IF) ügyfelei részére létrehozott Befektetői Kompenzációs Alap (az „Alap”) tagja.

A jogi személyként a polgári jog hatálya alá tartozó Alap igazgatási feladatköreit az Igazgatási Bizottság látja el. A Bizottság öt, három évre kinevezett tagból áll.

A fizetendő kártérítés felső összeghatárának korlátozása

Az ügyfelek részére fizetendő kártérítés összegét az érintett ügyfél és a Társaság jogviszonyát szabályozó jogi és szerződéses feltételek alapján számítják ki, az ügyfelek és a CAPITAL.COM között fennálló követelések tekintetében alkalmazott beszámítási szabályok szerint.

Ha az irányelv alapján meghatározott követelés összege meghaladja a húszezer eurót (20 000 €), az igénylő 20 000 euróra jogosult kártérítésként.