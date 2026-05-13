A Capital.com-nál elkötelezetten támogatjuk ügyfeleink pénzügyi, fizikai és mentális egészségét, ahol csak tudjuk. Megértjük, hogy a kereskedés stresszel járhat, és potenciálisan hatással lehet az ügyfél viselkedésére a pénzügyi piacokon és azokon kívül is. Ezért fontos, hogy odafigyeljen a potenciális sebezhetőségi pontokra, mint például:

- Háztartási kiadásokra elkülönített pénzeszközökkel való kereskedés

- Olyan pénzeszközökkel való kereskedés, amelyek elvesztését nem engedheti meg magának

- Túl sok idő eltöltése kereskedéssel ahelyett, hogy dolgozna vagy szeretteivel találkozna

- Meggondolatlan kereskedés megfelelő kockázatkezelés nélkül

- A kedvezőtlen kereskedési eredményekre való túlzott összpontosítás

- A kereskedés okozta nyomással való megbirkózás gyógyszerekkel

Az Ön sebezhetőségének kockázata

A kereskedés során bármikor felmerülhetnek veszélyek, még akkor is, ha Ön tapasztalt játékos a piacokon. Ezért készek vagyunk támogatni minden olyan ügyfelet, aki aggályokat fogalmaz meg velünk szemben, vagy bizonyos viselkedési formákat mutat.

A veszélyeztetett ügyfelek a következő tevékenységek közül végezhetnek egyet vagy többet:

- Saját vagy családtagjaik pénzügyi biztonságának kockáztatása

- Veszteségek hajszolása a szokásosnál nagyobb pozíciók esetén

- Eladósodás a pozíciók finanszírozása érdekében

- A kereskedési tevékenység eltitkolása a család előtt

Akik azt gyanítják, hogy veszélyeztetettek lehetnek, tegyék fel maguknak az alábbi kérdéseket:

- Vigyázok-e magamra mentálisan és fizikailag, például megfelelő étrendet követek, sportolok, és szüneteket tartok a piacoktól?

- Befolyásolja a kereskedés az alvási/evési szokásaimat?

- A kereskedési tevékenységem indokolatlanul befolyásolja-e a másokkal való kapcsolataimat?

- Gyógyszerekkel próbálok megbirkózni a kereskedési veszteségekkel?

- Befolyásolják-e a kereskedési eredményeim az önértékelésemet?

- Voltak-e már szuicid gondolataim negatív kereskedési eredmények miatt?

Ha bármelyikre igennel válaszolt, akkor forduljon hozzánk bizalommal.

Mi történik olyankor, amikor sebezhetővé válik

A Capital.com-nál számos olyan intézkedést alkalmazunk, amelyek célja a sebezhetőség egyes jeleinek felismerése. Abban az esetben, ha az Ön fióktevékenysége veszélyre figyelmeztet, rendszerünk jelzi az eseményt, és ügynökeink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy megvitassák a potenciális sebezhetőséget, valamint figyelmeztessék Önt azokra az intézkedésekre, amelyek javíthatnak a helyzetén.

Nem áll módunkban azonosítani és nyomon követni a potenciálisan veszélyeztető viselkedések összes formáját. Ha a kereskedelmi magatartásában bekövetkezett változás miatt támogatásra van szüksége, itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek, de elengedhetetlen, hogy ezt a lehető leghamarabb jelezze támogató személyzetünknek. Akár a kockázatkezelési gyakorlatai csúsztak el, akár az okoz kellemetlenséget, hogy idejének túl nagy részét foglalja le a kereskedés, biztos lehet benne, hogy nálunk biztonságos, támogató környezetben oszthatja meg aggályait.

A fiók ideiglenes vagy végleges felfüggesztése nálunk mindig opció, és szabadon kérheti az újraaktiválást, ha már jobban érzi magát a kereskedési szokásaiban. Emellett olyan forrásokat is biztosítunk Önnek, amelyek összekapcsolják Önt a szükséges segítséggel, és szükség esetén pszichológiai segítséget nyújtunk.

Hiba történt?

Előfordulhat, hogy fiókja tévedésből lett megjelölve, például ha nem frissítette a közelmúltban a bejelentett vagyonát. Ebben az esetben kérjük, tisztázza ezt ügyfélszolgálatunkkal, ha felveszik Önnel a kapcsolatot, és csapatunkkal azon fogunk dolgozni, hogy a lehető leghamarabb megoldjuk a helyzetet.