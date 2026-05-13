Sebezhetőség: Mire kell odafigyelni?
A Capital.com-nál elkötelezetten támogatjuk ügyfeleink pénzügyi, fizikai és mentális egészségét, ahol csak tudjuk. Megértjük, hogy a kereskedés stresszel járhat, és potenciálisan hatással lehet az ügyfél viselkedésére a pénzügyi piacokon és azokon kívül is. Ezért fontos, hogy odafigyeljen a potenciális sebezhetőségi pontokra, mint például:
- Háztartási kiadásokra elkülönített pénzeszközökkel való kereskedés
- Olyan pénzeszközökkel való kereskedés, amelyek elvesztését nem engedheti meg magának
- Túl sok idő eltöltése kereskedéssel ahelyett, hogy dolgozna vagy szeretteivel találkozna
- Meggondolatlan kereskedés megfelelő kockázatkezelés nélkül
- A kedvezőtlen kereskedési eredményekre való túlzott összpontosítás
- A kereskedés okozta nyomással való megbirkózás gyógyszerekkel
Az Ön sebezhetőségének kockázata
A kereskedés során bármikor felmerülhetnek veszélyek, még akkor is, ha Ön tapasztalt játékos a piacokon. Ezért készek vagyunk támogatni minden olyan ügyfelet, aki aggályokat fogalmaz meg velünk szemben, vagy bizonyos viselkedési formákat mutat.
A veszélyeztetett ügyfelek a következő tevékenységek közül végezhetnek egyet vagy többet:
- Saját vagy családtagjaik pénzügyi biztonságának kockáztatása
- Veszteségek hajszolása a szokásosnál nagyobb pozíciók esetén
- Eladósodás a pozíciók finanszírozása érdekében
- A kereskedési tevékenység eltitkolása a család előtt
Akik azt gyanítják, hogy veszélyeztetettek lehetnek, tegyék fel maguknak az alábbi kérdéseket:
- Vigyázok-e magamra mentálisan és fizikailag, például megfelelő étrendet követek, sportolok, és szüneteket tartok a piacoktól?
- Befolyásolja a kereskedés az alvási/evési szokásaimat?
- A kereskedési tevékenységem indokolatlanul befolyásolja-e a másokkal való kapcsolataimat?
- Gyógyszerekkel próbálok megbirkózni a kereskedési veszteségekkel?
- Befolyásolják-e a kereskedési eredményeim az önértékelésemet?
- Voltak-e már szuicid gondolataim negatív kereskedési eredmények miatt?
Ha bármelyikre igennel válaszolt, akkor forduljon hozzánk bizalommal.
Mi történik olyankor, amikor sebezhetővé válik
A Capital.com-nál számos olyan intézkedést alkalmazunk, amelyek célja a sebezhetőség egyes jeleinek felismerése. Abban az esetben, ha az Ön fióktevékenysége veszélyre figyelmeztet, rendszerünk jelzi az eseményt, és ügynökeink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy megvitassák a potenciális sebezhetőséget, valamint figyelmeztessék Önt azokra az intézkedésekre, amelyek javíthatnak a helyzetén.
Nem áll módunkban azonosítani és nyomon követni a potenciálisan veszélyeztető viselkedések összes formáját. Ha a kereskedelmi magatartásában bekövetkezett változás miatt támogatásra van szüksége, itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek, de elengedhetetlen, hogy ezt a lehető leghamarabb jelezze támogató személyzetünknek. Akár a kockázatkezelési gyakorlatai csúsztak el, akár az okoz kellemetlenséget, hogy idejének túl nagy részét foglalja le a kereskedés, biztos lehet benne, hogy nálunk biztonságos, támogató környezetben oszthatja meg aggályait.
A fiók ideiglenes vagy végleges felfüggesztése nálunk mindig opció, és szabadon kérheti az újraaktiválást, ha már jobban érzi magát a kereskedési szokásaiban. Emellett olyan forrásokat is biztosítunk Önnek, amelyek összekapcsolják Önt a szükséges segítséggel, és szükség esetén pszichológiai segítséget nyújtunk.
Hiba történt?
Előfordulhat, hogy fiókja tévedésből lett megjelölve, például ha nem frissítette a közelmúltban a bejelentett vagyonát. Ebben az esetben kérjük, tisztázza ezt ügyfélszolgálatunkkal, ha felveszik Önnel a kapcsolatot, és csapatunkkal azon fogunk dolgozni, hogy a lehető leghamarabb megoldjuk a helyzetet.