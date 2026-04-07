Knock-out ügyletek

Knock-out ügyletek: korlátozott kockázat, piaci alapú lehetőség

Kereskedjen olajjal, arannyal, részvényekkel és több ezer más piacon egy felhasználóbarát platformon, beépített kockázatvédelemmel és rugalmas nyitási költségekkel.

Miért érdemes knock-out ügyletekkel kereskedni a Capital.com-on?

Beépített kockázatkezelés

Válassza ki a knock-out szintet és a kezdeti ráfordítást az ügylet indításakor, és kapjon egyértelmű, átlátható képet arról, pontosan mennyit kockáztat – mindent Ön határoz meg.

Piac alapú lehetőség

Míg a kockázatát a választott szint korlátozza, az ügylet nyereségpotenciálját csak a piac határai szabják meg.

Rugalmas költség

Minél közelebb helyezi a knock-out szintet a nyitóárhoz, annál alacsonyabb a nyitási költség. Nagyobb lesz a kockázata annak, hogy kilép a pozícióból, de ugyanakkora nyereségpotenciál áll rendelkezésre alacsonyabb költséggel.

Egyszerű árképzés

A knock-out ügyletek a piacot követik, így mindig világos, mennyit ér az ügylet. A kockázatot Ön határozza meg a nyitáskor. Amikor megnyitja az ügyletet, egy kis knock-out díjat kell fizetnie, de visszatérítjük, ha a kilépés a knock-out szint elérése előtt történik.

Kereskedés eső piacokon

Válassza ki az ügylet indításakor, hogy Ön szerint melyik irányba fog mozogni a piac – „Call”, ha emelkedést vár, vagy „Put”, ha az árfolyamcsökkenésből kíván profitálni.

Gyors, átlátható platform

Takarítson meg időt, amikor minden másodperc számít, felhasználóbarát platformunkon és alkalmazásunkban. Navigáljon könnyedén a grafikonok, egyéni figyelőlisták, piaci hírek és egyéb funkciók között.

Knock-out piacaink

Ismerje meg a legfrissebb híreket, a kereskedői hangulatot, az ármozgásokat és még sok mást 5,500 piacon.
ÖsszesÁrucikkekForexÉlő részvényindex-árakRészvényekKriptovaluták
EsőkLegtöbbször forgalmazottEmelkedőkLegvolatilisabb
Crude Oil Spot
Gold
US Tech 100
Silver
Brent Oil Spot
Germany 40
US 500
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Kereskedjen knock-out ügyletekkel a saját stílusában

Asztali környezetben

Érje el a fejlett eszközöket, integrált pénzügyi híreket, személyre szabott figyelőlistákat és még sok minden mást felhasználóbarát asztali platformunkon.

Zsebéből bárhonnan

Kereskedjen útközben iOS vagy Android eszközén: gyors navigáció, azonnali árriasztások és mobilra optimalizált grafikonok.

Miért válassza a Capital.com-ot?

Könnyen kezelhető platform

Kereskedjen 5,500+ piacon egy letisztult, átlátható platformon és appon – arra lett tervezve, hogy minden fontos információval ellássa, amire szüksége lehet, felesleges adatok nélkül.
Egy megbízható globális bróker

Csatlakozzon egy 845,000+ kereskedőt számláló globális közösséghez. Felhasználóink annyira imádják szolgáltatásainkat, hogy már több, mint 1 billió dollár értékű forgalmat bonyolítottak le nálunk.1
Átlátható, versenyképes díjak

0%-os jutalék, ami nem változik. 0%-os egynapos díj a tőkeáttétel nélküli részvény és kripto CFD-ken. Tekintse meg egyéb díjainkat az átlátható díjstruktúránkban.
Minden, amire szüksége van a kereskedéshez

Vessen össze különböző piacokat folyamatosan frissülő grafikonokon. Keressen kereskedésre alkalmas alakzatokat 100+ indikátorral. Kereskedjen közvetlenül platformon belüli hírek alapján. Zökkenőmentes TradingView és MT4 integráció. Többet is kínálunk, de sajnos kifutottunk a helyből!
Az Ön piacai, az Ön tőkeáttétele

Kereskedjen a France 40, EUR/USD, arany, részvények és még több ezer más eszköz árfolyamán. Válassza a CFD-ket a tőkeáttételes kereskedéshez, és a knock-outokat a beépített kockázatkezeléshez.2
Váljon még jobb kereskedővé

Fedezze fel ingyenes oktatóanyagok gazdag kínálatát, amelyek segítenek finomítani kereskedési képességeit – piaci útmutatók, kereskedési stratégiák és egyebek.
1 A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.

2 A tőkeáttétel felerősíti mind a nyereségeket, mind a veszteségeket.