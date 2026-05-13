Kereskedjen okosan a TradingView platformon

Csatlakoztassa Capital.com fiókját a TradingView-hoz, és részesüljön páratlan kereskedési élményben az exkluzív grafikonelemző eszközöknek köszönhetően.

A legnevesebb kereskedői és befektetői közösségi háló a weben, 50+ millió felhasználóval.

Könnyen kezelhető felület

A TradingView intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy magasabb szintre emelje kereskedési képességeit, függetlenül attól, hogy milyen szintű tapasztalattal rendelkezik.

Kereskedés mesterfokon

Kompatibilis asztali, mobil és táblagép eszközökkel, ezért bárhol és bármikor nyomon követheti kedvenc CFD-it és együttműködhet más kereskedőkkel.

Hogyan tudok csatlakozni a TradingView-hoz?

  • 1. lépés Regisztráljon és hozzon létre egy Capital.com fiókot.
  • 2. lépés Keresse meg a bróker profilunkat a TradingView-n, és kattintson a "Kereskedés" gombra.
  • 3. lépés Jelentkezzen be a Capital.com-on, és véglegesítse a csatlakozást.
  • 4. lépés Már el is kezdheti elemzeni a grafikonokat és leadni megbízásait.

 

Miért kereskedjen a TradingView-n?

Exkluzív grafikonok

Tegye következetesebbé kereskedési stratégiáját az interaktív és mobilbarát grafikonokkal, amelyeken több, mint 110 okos elemzőeszköz elérhető.

Minden, ami kereskedés

Számos különféle mutatót találhat kifinomult szűrők és az élő hírfolyam mellett. Nincs szükség platformok között váltogatni a hatékony kereskedéshez.

Teremtsen kapcsolatokat és tanuljon

Legyen Ön is részese a kereskedőkből és befektetőkből álló közösségnek, és fedezze fel a legújabb piaci trendeket és betekintéseket.

TradingView funkciók

Haladó táblázatok

Találja meg a legjobb lehetőségeket több, mint 12 személyre szabható grafikonnal (mint például Renko, Kagi és Point & Figure), és nyisson meg akár 8-at egyszerre egyetlen fülön.

Kereskedési értesítések:

Tartson lépést a piacokkal 12 különböző ár, mutató és stratégia értesítés feltétel segítségével.

Technikai elemzés

Finomítson ítélőképességén több, mint 100 beépített indikátorral, számos közösség által létrehozott mutatóval, okos elemzőeszközökkel, forgalommutatókkal, gyertyaalakzat felismeréssel és egyéb funkciókkal.

Pénzügyi elemzés:

Használjon több, mint 100 pénzügyi mutatószámot, pénzügyi kimutatásokat, becslés elemzést és céges adatelőzményeket.

Pine Script programnyelv:

Haladó kereskedő? Hozza létre saját mutatóit a platform hatékony Pine ScriptTM programnyelve segítségével.

Szerezzen hozzáférést egy folyamatosan bővülő közösségi hálóhoz:

Csatlakozzon egy hasonló gondolkodású emberekből álló közösséghez és chateljen valós időben. Figyeljen és tanuljon live streamek segítségével, vagy osztja meg tudását saját közvetítésein keresztül.

Miért válassza a Capital.com platformot?

Könnyen kezelhető platform

Kereskedjen 5,500+ piacon egy letisztult, átlátható platformon és appon – arra lett tervezve, hogy minden fontos információval ellássa, amire szüksége lehet, felesleges adatok nélkül.
Egy megbízható globális bróker

Csatlakozzon egy 857,000+ kereskedőt számláló globális közösséghez. Felhasználóink annyira imádják szolgáltatásainkat, hogy már több, mint 1 billió dollár értékű forgalmat bonyolítottak le nálunk.1
Átlátható, versenyképes díjak

0%-os jutalék, ami nem változik. 0%-os egynapos díj a tőkeáttétel nélküli részvény és kripto CFD-ken. Tekintse meg egyéb díjainkat az átlátható díjstruktúránkban.
Minden, amire szüksége van a kereskedéshez

Vessen össze különböző piacokat folyamatosan frissülő grafikonokon. Keressen kereskedésre alkalmas alakzatokat 100+ indikátorral. Kereskedjen közvetlenül platformon belüli hírek alapján. Zökkenőmentes TradingView és MT4 integráció. Többet is kínálunk, de sajnos kifutottunk a helyből!
Az Ön piacai, az Ön tőkeáttétele

Kereskedjen France 40, EUR/USD, arany, részvény és több ezer egyéb CFD-vel, akkora tőkeáttétellel, amely megfelel igényinek.
Váljon még jobb kereskedővé

Fedezze fel ingyenes oktatóanyagok gazdag kínálatát, amelyek segítenek finomítani kereskedési képességeit – piaci útmutatók, kereskedési stratégiák és egyebek.
GYIK

Milyen eszközökön használhatom a TradingView-t?

A TradingView használható asztali, mobil és táblagép eszközökön.

Hogyan tudok kereskedni a TradingView-n?

Kösse össze a Capital.com-ot és a TradingView-t, és kereskedjen CFD-kkel korszerű grafikonok segítségével. A CFD-k az ügylet megnyitása és lezárása közötti árkülönbség alapján hoznak nyereséget vagy veszteséget. Lehetőséget nyújtanak long és short pozíciók nyitására az ügylet értékének csupán egy töredékéért – ami tőkeáttételes kereskedésként ismert.

Ennek eredményeként nagyobb pozíciókat nyithat és nagyobb kitettséget szerezhet a globális pénzügyi piacokon. Azonban kozkázattal is jár, ugyanis a tőkeáttétel a nyereségeket és a veszteségeket is növelheti. Ezért olyan fontos kockázatkezelési eszközöket alkalmazni a CFD kereskedés során.

Milyen piacokon kereskedhetek TradingView-n?

A Capital.com platformon keresztül több, mint 3.000 piacon nyithat long vagy short CFD pozíciókat a TradingView-n, beleértve részvényeket, kriptovaluták, indexeket, devizákat és árucikkeket.

A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.