Díjak és jutalékok

Ez az oldal a Capital.com legfontosabb kereskedési költségeit és díjait ismerteti. Az összes eszközosztályhoz kapcsolódó költség teljes áttekintéséért tekintse meg árazási tájékoztatónkat..
Fiók
Fiók nyitása
INGYENES
Fiók lezárása
Nem számítunk fel díjat, ha úgy dönt, hogy befejezi kereskedési tevékenységét nálunk.
INGYENES
Próbafiók
Gyakorolja stratégiáit szimulált kereskedési környezetben, virtuális pénzzel.
INGYENES
Befizetések és kifizetések
Befizetési díj
Nem kell fizetnie, ha pénzt helyez számlájára.
INGYENES
Minimális befizetés
A legkisebb összeg, amelyet számlájára helyezhet, hogy megkezdhesse a kereskedést.
20 USD/EUR/GBP
Kifizetési díj
Soha nem számítunk fel díjat, ha pénzt vesz ki Capital.com számlájáról.
INGYENES
Minimális kifizetés
A legkisebb összeg, amelyet bankkártyájára vagy bankszámlájára kiutalhat.
20 EUR/USD/GBP bankkártyára*
*A minimális kifizetés összege a fizetési módtól függően változhat (kattintson ide a részletekért). Ha számláján a kifizetési limitnél kevesebb van, akkor csak a teljes egyenlegét tudja kiutalni.
Kereskedés
Az árrés
Az ügylet végrehajtásáért felszámított díjunk az árrés (vagy spread) – a vételi és eladási ár közötti különbség. Tudjon meg többet
Az árrések dinamikusak, és a mögöttes piaci körülményektől függően változnak. Ellenőrizze az egyes eszközök árrését itt.
Kereskedési jutalék
Nem számítunk fel jutalékot az ügyletei után.
INGYENES
Egynapos finanszírozási kiigazítás*
Ez a kiigazítás akkor érvényes, ha bizonyos pozíciókat éjszakára nyitva tart.
*1:1 tőkeáttétel (azaz tőkeáttétel nélküli) CFD pozíciókra nem vonatkozik egynapos finanszírozás, kivéve néhány piacon.
Az egyes eszközökhöz tartozó díjakat itt találja.
Devizaátváltás
Amikor a fiókjától eltérő devizában denominált piacon kereskedik, átváltási díjat kell fizetnie.
Továbbá ugyanazt a deviza árrést kell majd fizetnie, mint amikor különböző valutában vezetett alfiókok között végez átutalást.
A díj benne van a megjelenített árfolyamban. Ez a belső devizaárfolyamunkra (mdfx) vonatkozik.
Garantált stopok
A garantált stop-loss (GSL) pontosan azon az árszinten zárja az ügyletet, amelyet Ön megadott, rés vagy csúszás (slippage) kockázata nélkül. Vesztesége soha nem haladja meg az előre jelzett szintet, de egy kis díjat kell fizetnie, ha a GSL aktiválódik. Tudjon meg többet
A GSL díja attól függ, hogy melyik piacon kereskedik, mi a pozíció nyitási ára és a mennyiség. A díjat az megbízásnál láthatja, mielőtt megnyitná az ügyletet. Tudja meg, hogyan számítják ki a GSL díjat itt.
Ellenőrizze az egyes eszközökre vonatkozó egyedi árrés és egynapos finanszírozási kiigazításokat.
Mi az az árrés?
A vételi-eladási árfolyamkülönbség (bid-ask spread) az eszköz vételi (sell) és eladási (buy) ára közötti különbség. Az eladási ár (más néven ajánlati ár) mindig magasabb a vételi árnál, így az árnak át kell lépnie az árrésen, mielőtt egy nyitott pozíció nyereségessé válik. A vételi-eladási árrés a piacon egy adott eszköz iránti kereslet és kínálat mércéjének tekinthető, ezért a piac likviditása jelentős tényező abban, mennyire szűk az árrés.
CFD példa
10 szerződésnyi pozíciója van az US Tech 100 indexen, ahol a vételi ár 12 475, az eladási ár pedig 12 476, így a különbség 1 pont (1 USD).
Pozíciója megnyitásakor az árrés felét (0,5 pontot) fizeti, és ugyanennyit záráskor is (további 0,5 pont), megszorozva a kereskedett szerződések számával. A spread teljes költsége tehát: 1 USD × 10 szerződés = 10 USD.
Mi az az egynapos finanszírozási kiigazítás?
Minden alkalommal, amikor egy ügyletet éjszakára nyitva tart, pozíciójára kamatköltség vonatkozik. A díj kiszámítása – és az, hogy Ön fizet vagy kap kamatot – számos tényezőtől függ. Az alábbi példákban néhány konkrétumot láthat.
Ha 1:1 tőkeáttétellel (azaz tőkeáttétel nélkül) köt CFD ügyletet a legtöbb piacon, akkor sem fizetni, sem kapni nem fog egynapos finanszírozást. Vannak azonban kivételek:
- Földgáz
- Amerikai kakaó
- Volatilitási index (VIX)
- Török lírával (TRY) jegyzett devizapárok
Hogyan számítják ki az egynapos finanszírozási kiigazítást?
Képlet
Napi díjunk +/- Referencia kamatláb
A referencia* a mögöttes piac pénznemét követi pl. SOFR az USD, vagy SONIA a GBP-ben denominált piacok esetében.
A mi napi díjunk évi 4%, amelyet 360 vagy 365 nappal osztunk, a pénznemtől függően:
- GBP, CAD, SGD stb. esetén: 4% / 365 = 0,01096%
- USD, EUR, CHF, JPY stb. esetén: 4% / 360 = 0,01111%
Az osztót úgy választjuk meg, hogy az megfeleljen a piacon használt pénznem szabványának.
*A releváns referencia kamatláb tartalmazza a mögöttes árrés-kiigazítási díjat is. Ez be van építve a megfelelő díjba, pl. SOFR, SONIA.
CFD példa: USD indexek
- Tegyük fel, hogy 0,6 szerződésnyi pozíciója van az US Tech 100 indexen, amelynek ára 20 140. Teljes kitettsége 12 084 USD.
- Mivel az US Tech 100 USD-ben denominált, a releváns referencia kamatláb a SOFR – tegyük fel, hogy ez évente 5,01448%, vagyis napi 0,01393%.
- Napi díjunk 0,01111%.
- Long pozíció esetén Ön fizet 0,02504%-ot (díjunk + SOFR) = 3,03 USD.
- Short pozíció esetén Ön kap 0,00282%-ot (díjunk – SOFR) = 0,34 USD.
CFD példa: GBP indexek
- 1 szerződésnyi pozíciója van az UK 100 indexen, amelynek ára 8175. Teljes kitettsége 8 175 GBP.
- Mivel az UK 100 GBP-ben kereskedik, a releváns referencia kamatláb a SONIA – tegyük fel, hogy ez évente 4,98260%, vagy napi 0,01365%.
- Napi díjunk 0,01096%.
- Long pozíció esetén Ön fizet 0,02461%-ot (díjunk + SONIA) = 2,01 GBP.
- Short pozíció esetén Ön kap 0,00269%-ot (díjunk – SONIA) = 0,22 GBP.
Miért számítanak fel egynapos finanszírozási kiigazítást?
Az egynapos finanszírozási díjat azért számítjuk fel, hogy fedezzük a pozíció éjszakai tartásával járó kereskedési költségeket.
Mi az a garantált stop-loss díj?
A garantált stop-loss (GSL) díjat csak akkor számítjuk fel, ha a GSL aktiválódik. A GSL pontosan az Ön által megadott árszinten zárja az ügyletet, rés vagy csúszás kockázata nélkül. Mivel ezt a kockázatot mi vállaljuk át Ön helyett, ezért mi (és más szolgáltatók) díjat számítunk fel a GSL használatáért. A GSL díját a megbízás áttekintésénél láthatja, mielőtt ügyletet nyit, miután kiválasztotta a GSL-t.
Hogyan számítják ki a garantált stop-loss díjat?
A garantált stop-loss díjat három tényező szorzataként számítjuk ki: a garantált stop prémium (százalékban), a pozíció nyitási ára és a mennyiség. A képlet a következő:
Képlet
GSL díj = GSL prémium × pozíció nyitási ár × mennyiség.
A GSL díj összegét a megbízás áttekintésénél ellenőrizheti, amikor megnyitja a pozíciót és hozzáadja a GSL-t.
További szempontokTermészetesen a díjaink nem az egyetlen tényezők, amelyek befolyásolják az ügyletei jövedelmezőségét. Ezeket is érdemes figyelembe vennie.
Piaci mozgás
A piac mozgásának iránya és mértéke nyilvánvalóan befolyásolja ügylete értékét.
Margin
Az az összeg, amely szükséges egy ügylet megnyitásához és fenntartásához. Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának, mind az elején, mind akkor, ha a margin a piaci feltételeknek megfelelően változik.
Tőkeáttétel
Biztonságban kell éreznie magát a használt tőkeáttétellel. Kitettsége sokszorosa lehet annak, amit a nyitáshoz fizetett, és gyors, jelentős nyereséget vagy veszteséget tapasztalhat.