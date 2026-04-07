Mire szolgál ez az oldal?
Ez az oldal bemutatja termékeink teljes költség- és díjtételezését, beleértve a spreadeket, az overnight módosításokat, a garantált stop-loss megbízásokat (ha aktiválva vannak), és az árfolyam-átváltási díjakat.
Példákat talál arra, hogyan számítjuk ki díjainkat, melyeket alkalmazhat saját kereskedésein a költségek és díjak hozamra gyakorolt kumulatív hatásának becslésére.
Fontos megjegyezni, hogy a teljes költség arányosan nő a kereskedési volumen növekedésével.
A példaként bemutatott kereskedések és értékek kizárólag szemléltetési célokat szolgálnak. Nem minősülnek előrejelzésnek, ajánlásnak vagy egy adott kereskedési stratégia támogatásának.
- További információkért illetékeinkről és díjainkról kattintson ide.
- Azt is megtudhatja, hogyan árazzuk piacainkat eszközosztályonként, ha ide kattint.
Spreadköltség példák CFD kereskedésekre
Ebben a szakaszban az öt fő eszközosztályunkon belüli CFD-kre vonatkozó spreadköltség példákra fókuszálunk. A spread (vagy árrés) a piacon a kereskedés megkötésének pillanatában érvényes vételi és eladási ár közötti különbség. Ez a kereskedés lebonyolításának költsége, és a fő módja annak, ahogyan mi és más származtatott termékeket kínáló brókerek bevételhez jutunk.
Bizonyos részvények esetében elérhető lehet a rendes tőzsdei nyitvatartási időn kívüli kereskedés. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az időszakokban a spreadek kiszélesedhetnek, és a likviditás alacsonyabb lehet, ami befolyásolhatja a végrehajtás minőségét és költségét.
A jellemző spread árakat a piacaink oldalán, az „Összes piac” részben találja meg, ha rákattint a kiválasztott eszközre.
Forex
- Egy 100 000 egységnyi EUR/USD pozíciót tart, 1,05000/1,05006-os vételi/eladási árfolyammal.
- A spread ezen a piacon tehát 0,6 pip (0,00006).
- Pozíciónyitás: a spread felét a belépéskor fizeti (0,3 pip vagy 0,00003).
- Pozíciózárás: a spread másik felét kilépéskor fizeti (0,3 pip vagy 0,00003).
- A spread a jegyzési valutában kerül kiszámításra.
- A spread teljes költsége: 100 000 egység × 0,00006 = 6 USD (vagy annak megfelelő összeg a fiókja valutájában).
Árucikkek
- 10 szerződésnek megfelelő Az aranyat pozíciót tart (10 troy uncia), 2500,00/2500,30-as vételi/eladási árfolyammal.
- A spread ezen a piacon tehát 0,30 pont (2500,30 - 2500,00).
- Pozíciónyitás: a spread felét a belépéskor fizeti (0,15 pont).
- Pozíciózárás: a spread másik felét kilépéskor fizeti (0,15 pont).
- A spread teljes költsége: 10 szerződés × 0,30 pont = 3 USD (vagy ennek megfelelő összeg más devizában).
Élő részvényindex-árak
- 1 szerződésnek megfelelő UK 100 pozíciót tart, 9000/9001-es vételi/eladási árfolyammal.
- A spread ezen a piacon tehát 1 pont (9001 - 9000).
- Pozíciónyitás: a spread felét a belépéskor fizeti (0,5 pont).
- Pozíciózárás: a spread másik felét kilépéskor fizeti (0,5 pont).
- A spread teljes költsége: 1 szerződés × 1 pont = 1 GBP (vagy ennek megfelelő összeg más devizában).
Részvények
- 10 Apple részvényt tart, 240,00/240,13-as vételi/eladási árfolyammal.
- A spread ezen a piacon tehát 0,13 pont (240,13 - 240,00).
- Pozíciónyitás: a spread felét a belépéskor fizeti (0,065 pont).
- Pozíciózárás: a spread másik felét kilépéskor fizeti (0,065 pont).
- A spread teljes költsége: 10 részvény × 0,13 pont = 1,30 USD (vagy ennek megfelelő összeg más devizában).
Kriptovaluták
- 0,1 szerződésnek megfelelő Bitcoin pozíciót tart, 90 000/90 050-es vételi/eladási árfolyammal.
- A spread ezen a piacon tehát 50 pont (90 050 - 90 000).
- Pozíciónyitás: a spread felét a belépéskor fizeti (25 pont).
- Pozíciózárás: a spread másik felét kilépéskor fizeti (25 pont).
- A spread teljes költsége: 0,1 szerződés × 50 pont = 5$ (vagy ennek megfelelő összeg más devizában).
Kötvények/kamatlábak
- Van egy pozíciója az US 10-Year T-Note CFD-ben, amely jelenleg 112,50 USD árfolyamon forog 100 névértékre vetítve. A pozíció teljes kitettsége 200 000 USD.
- Tegyük fel, hogy az éjszakai báziskiigazítás -0,0008. 112,50-es árfolyamon ez a következőt jelenti: (-0,0008 / 112,50) × 100 = -0,0711% naponta
- Napi díjunk 0,01096%.
- Ha Ön long pozícióban van:
Teljes egynapos kamatláb = 0,01096% - 0,0711% = -0,06014%
Finanszírozás = 200 000 USD × -0,06014% = -120,28 USD
Ön 120,28 USD jóváírást kap éjszaka.
- Ha Ön short pozícióban van:
Teljes egynapos kamatláb = 0,01096% + 0,0711% = 0,08206%
Finanszírozás = 200 000 USD × 0,08206% = 164,12 USD
Ön 164,12 USD éjszakai finanszírozási költséget fizet.
Overnight finanszírozási (swap) költség példák
Amikor egy CFD pozíciót éjszakára is nyitva tart, egy kisebb korrekció, úgynevezett swap, kerülhet felszámításra, amely tükrözi az adott kitettség fenntartásának költségét vagy hozamát. Hogy Ön fizeti vagy megkapja-e ezt az összeget, az több tényezőtől függ: például a kereskedés irányától, az eszköz mögöttes kamatlábától, illetve az adott napon túli tartás miatti kiigazításoktól.
Fontos megjegyezni, hogy a swap díjak a teljes nyitott pozíció értéke alapján kerülnek kiszámításra, nem pedig a fedezeti összeg alapján. Más szóval, még ha tőkeáttétellel is nyitotta meg a pozíciót, a teljes pozícióméret – azaz a névleges érték – kerül figyelembevételre. Ez biztosítja az egységes díjalkalmazást függetlenül attól, hogy mennyi tőkét kellett eredetileg befektetni.
Az alábbi példák bemutatják, hogyan történik ezeknek az overnight kiigazításoknak a kiszámítása különböző eszközosztályok esetén, egyszerűsített és kerekített számokkal a könnyebb érthetőség érdekében.
Forex
- Egy 10 000 egységnyi USD/JPY pozíciót tart éjszakára. A névleges kitettsége tehát 10 000 USD.
- Tegyük fel, hogy az USD/JPY overnight swap (vagy TomNext) ráta jelenleg -0,0182. Ha az aktuális azonnali ár 132,80, akkor ez napi -0,0137%-nak felel meg.
- A napidíjunk 0,00411%.
- Ha long pozíciót tart éjszakára, akkor 0,00959%-ot kap – az USD/JPY negatív swap ráta mínusz a díjunk – a teljes kitettségre vetítve, ami JPY-ből átváltva 0,96 USD vagy ennek megfelelő összeg más devizában.
- Short pozíció esetén 0,01781%-ot fizet – a pozitív swap ráta plusz a díjunk –, ami átváltva 1,78 USD vagy annak megfelelő összeg más devizában.
Árucikkek
- 4000 term földgáz pozíciót tart, jelenlegi árfolyama 2,54 USD. A pozíciójának teljes kitettsége tehát 10.160$.
- Tegyük fel, hogy az egynapos báziskorrekció az azonnali földgáz piacon jelenleg 0,0031. Ha az aktuális azonnali ár 2,54, akkor ez napi 0,12205%-nak felel meg.
- A napidíjunk 0,01096%.
- Long pozíció esetén 0,13301%-ot fizet (díjunk + báziskorrekció) = 13,51 USD.
- Short pozíció esetén 0,11109%-ot kap (díjunk – báziskorrekció) = 11,29 USD.
Indexek (USD-ben denominált)
- 0,6 szerződéssel rendelkezik a US Tech 100 indexen, 20 140-es áron. A teljes kitettsége ebben az esetben 12.084$.
- Mivel a US Tech 100 USD-ben denominált, az irányadó referencia-kamatláb az SOFR. Tegyük fel, hogy ez évi 5,01448%, azaz napi 0,01393%.
- A napidíjunk 0,01111%.
- Long pozíció esetén 0,02504%-ot fizet (díjunk + SOFR) = 3,03 USD.
- Short pozíció esetén 0,00282%-ot kap (díjunk – SOFR) = 0,34 USD.
Indexek (GBP-ben denominált)
- 1 szerződésnek megfelelő pozícióval rendelkezik az UK 100-on, amelynek jelenlegi ára 8.175. A teljes kitettsége ebben az esetben 8.175£.
- Mivel a UK 100 GBP-ben kereskedett index, az irányadó kamatláb a SONIA – tegyük fel, hogy ez évi 4,98260%, azaz napi 0,01365%.
- A napidíjunk 0,01096%.
- Long pozíció esetén 0,02461%-ot fizet (díjunk + SONIA) = 2,01 GBP.
- Short pozíció esetén 0,00269%-ot kap (díjunk – SONIA) = 0,22 GBP.
Részvények (USD-ben denominált)
- 50 Tesla részvény nagyságú pozícióval rendelkezik, amelynek aktuális ára 252$ részvényenként. A teljes kitettsége 12.600$.
- Mivel a Tesla USD-ben kereskedett részvény, az irányadó kamatláb az SOFR. Tegyük fel, hogy ez évi 5,01448%, azaz napi 0,01393%.
- A napidíjunk 0,01111%.
- Long pozíció esetén 0,02504%-ot fizet (díjunk + SOFR) = 3,16 USD.
- Short pozíció esetén 0,00282%-ot kap (díjunk – SOFR) = 0,36 USD.
Részvények (GBP-ben denominált)
- 4.000 Barclays részvény nagyságú pozícióval rendelkezik, amelynek aktuális ára 2,41£ részvényenként. A teljes kitettsége 9.640£.
- Mivel a Barclays GBP-ben kereskedett részvény, az irányadó kamatláb a SONIA. Tegyük fel, hogy ez évi 4,98260%, azaz napi 0,01365%.
- A napidíjunk 0,01096%.
- Long pozíció esetén 0,02461%-ot fizet (díjunk + SONIA) = 2,37 GBP.
- Short pozíció esetén 0,00269%-ot kap (díjunk – SONIA) = 0,26 GBP.
Kriptovaluta CFD-k
- Long pozíciók esetén: naponta a névleges pozíció értékének 0,06164%-át fizeti (vagy évi 22,5%).
- Short pozíciók esetén: naponta a névleges pozíció értékének 0,0137%-át kapja (vagy évi 5%).
Példa
- Egy 100 000 USD névleges értékű BTC pozíciót tart éjszakára.
- Long pozíció esetén 61,64 USD-t fizet (vagy ennek megfelelő összeget más devizában) (0,06164% × 100 000).
- Short pozíció esetén 13,70 USD-t kap (0,0137% × 100 000).
Garantált stop-loss megbízás (GSLO) díj példa
A garantált stop-loss megbízás (GSLO) díja csak akkor kerül felszámításra, ha a GSLO aktiválódik. A GSLO pontosan azon az árszinten zárja le a kereskedést, amelyet Ön megadott, rés vagy csúszás kockázata nélkül. Mivel ezt a kockázatot átvállaljuk, mi (és más szolgáltatók is) díjat számítunk fel a GSLO használatáért.
A GSL díjat megtekintheti a megbízás áttekintésén az ügylet megnyitása előtt, miután kiválasztotta a GSL opciót. A GSLO díja piaconként, a pozíció nyitóárától és a kereskedett mennyiségtől függően változik.
Képlet
A GSLO díj értékét a megbízás áttekintésében ellenőrizheti, amikor pozíciót nyit és GSLO-t ad hozzá.
Garantált stop-loss megbízás példa
- Long pozíciót nyit 1 arany szerződésre, 2000,00/2000,30 USD vételi/eladási árfolyammal.
- GSLO-t helyez el 1980 USD-nél, hogy korlátozza a potenciális veszteséget.
- Tegyük fel, hogy az adott piacra vonatkozó GSLO prémium 0,03%.
- Ha a piac 1980 USD-re esik, a GSLO biztosítja, hogy pozíciója pontosan ezen az áron záruljon, csúszás nélkül.
GSLO díj számítása:
- GSLO díj = GSLO prémium × pozíció nyitóára × mennyiség
- 0,03% × 2000,30 USD × 1 szerződés = 0,60 USD
- Összes felszámított GSLO díj (ha aktiválódik): 0,60 USD
Átváltási díjak
Ha olyan eszközzel kereskedik, amely más devizanemben van árazva, mint a számlája alapvalutája, egy kisebb átváltási díj kerül alkalmazásra.
A díj mértéke a lakossági ügyfelek esetén az azonnali devizaárfolyam 0,7%-a.
Átváltási díj számítása
- Egy USD-ben denominált számlán kereskedik.
- Egy EUR-ban denominált CFD pozíciója van a France 40 indexen, amely 10 EUR nyereségben van.
- Ez az Ön pozícióján 10,85 USD-ként jelenik meg (10 EUR az azonnali EUR/USD 1,08461 árfolyam mellett), és úgy dönt, lezárja a pozíciót.
- Ha nem alkalmaznánk átváltási díjat, a nyereség az alábbiak szerint kerülne kiszámításra:
10 EUR (nyereség) × 1,08461 (azonnali árfolyam) = 10,85 USD
Ugyanakkor a lezáráskor egy 0,7%-os átváltási díj kerül felszámításra. A számítás egy „összesített” árfolyamon történik, amely tartalmazza az azonnali árfolyamot és a 0,7%-os díjat is.
Az összesített árfolyam 0,7%-kal kedvezőtlenebb az azonnali árfolyamnál, így a realizált nyereség kissé alacsonyabb lesz: 1,08461 (azonnali árfolyam) x (1 - 0,7%) (átváltási díj) = 1,07701.
Az Ön nyeresége az átváltási díj levonása után:
10 EUR (nyereség) x 1,07701 (összesített árfolyam) = 10,77 USD
Ezért ebben a példában az átváltási díj összege: 0,08 USD.
|Átváltási díj aránya
|Devizaátváltási költség
|Átváltási díj nélkül
|0%
|0 USD
|Átváltási díjjal
|0,7%
|0,08 USD
Az egyes tranzakciókhoz használt „összesített” árfolyam megtalálható a platform „Jelentések” szekciójában, valamint az Ön számlakivonatán.
Dinamikus devizaátváltási díjak
Ha olyan devizanemben helyez el befizetést vagy kér kifizetést, amely eltér a bankja devizanemétől, akkor bankja dinamikus devizaátváltási (DCC) díjat számíthat fel. Ezek a díjak szolgáltatónként eltérőek, és függetlenek a Capital.com-tól.
A felesleges átváltási költségek elkerülése érdekében fontolja meg, hogy számláját ugyanabban a devizanemben finanszírozza, mint amilyen devizában a banknál vezetett számlája van. További információért a DCC-ről vegye fel velünk a kapcsolatot.
Knock-out opciós díjak
A knock-out opciók strukturált kockázati termékek, amelyeknél előre meghatározható egy knock-out azaz „kiütési” szint, amelynek elérésekor a pozíció automatikusan lezáródik.
A knock-out ügyletek esetében három fő díjtípusra kell figyelni:
1. Árrés
- A CFD-khez hasonlóan minden knock-out ügyletnél árrés kerül felszámításra.
- Ha arra számít, hogy egy piac értéke emelkedni fog, és „Up” knock-out ügyletet nyit, a belépési szint az alapul szolgáló piac ask (vételi) árán alapul.
- Ha arra számít, hogy egy piac értéke csökkenni fog, és „Down” knock-out ügyletet nyit, a belépési szint az alapul szolgáló piac bid (eladási) árán alapul.
- A pozíció zárásakor az ellenkező oldali ár kerül alkalmazásra: „Up” pozíció esetén a bid ár, „Down” pozíció esetén az ask ár.
- A knock-out ügyletre alkalmazott pontos árrést a „Rendelés összegzése” részben tekintheti meg a megbízás részleteiben.
2. Knock-out díj (csak akkor kerül felszámításra, ha a knock-out szint aktiválódik)
- Ha az ár az Ön pozíciójával ellentétesen mozog, és eléri a beállított knock-out szintet, a pozíció automatikusan lezáródik, és knock-out díj kerül felszámításra.
- Ez az összeg a knock-out ár egy kis százaléka, például 0,02%. A pontos számítás eszközosztályonként változhat.
- Ha a knock-out szintet nem éri el az árfolyam, a díj visszatérítésre kerül.
3. Napon túli korrekció (csak akkor alkalmazandó, ha az ügyletet napon túl tartják)
- Ha a knock-out ügyletet napon túl tartja nyitva, napon túli korrekció kerül alkalmazásra.
- Ez az alapul szolgáló ár alapján számítódik, amely a piaci kitettségét tükrözi.
- Képlet: opciók száma × alapul szolgáló ár × napon túli díj
- A napon túli díjat az alábbiak szerint határozzuk meg:
- „Up” pozíciók esetén (ha arra számítasz, hogy az ár emelkedni fog): mínusz referencia-kamatláb (pl. SONIA vagy SOFR) mínusz a napi fix adminisztrációs díjunk
- „Down” pozíciók esetén (ha arra számítasz, hogy az ár csökkenni fog): referencia-kamatláb mínusz a napi fix adminisztrációs díjunk
- Ha a kamatláb negatív, Ön fizet kamatot a pozíció napon túli tartásáért.
- Ha a kamatláb pozitív, Ön kap kamatot a pozíció napon túli tartásáért.
4. Devizaátváltási díj
Ha az Ön fiókjának alapdevizája eltér a mögöttes piac devizanemétől, devizaátváltás történhet a knock-out ügylet megnyitásakor és/vagy lezárásakor. Ez a devizaátváltás elkülönül a knock-out díjtól.
Az átváltás a tranzakció időpontjában érvényes platformi árfolyam alkalmazásával történik, összhangban azzal, ahogyan a devizaátváltás más eszközök esetében működik.
Fontos: Amikor nem történik devizaátváltás (például EUR fiók esetén EUR-ban denominált index kereskedésekor), a KO gazdaságilag úgy viselkedik, mint egy CFD, devizahatás nélkül.
Amikor devizaátváltás történik, az árfolyammozgások befolyásolhatják a knock-out ügylet értékét a megnyitáskor/lezáráskor, ami viszont hatással van az ügylet végső eredményére, amikor megtörténik az átváltás a fiók alapdevizájára.
A Capital.com-nál nem számítunk fel devizaátváltási felárat a knock-out opciókra. Ez azt jelenti, hogy bár devizaátváltási árfolyam alkalmazásra kerülhet, arra nem kerül további devizaátváltási költség felszámításra.
Példa 1: „Up” opció (napon túl tartott, majd knock-out szint elérve)
- Úgy véli, hogy a Germany 40 index értéke emelkedni fog, ezért „Up” knock-out ügyletet nyit 10 000-es knock-out áron.
- A knock-out szintet 9 900-ra állítja.
- A pozíciót napon túl tartja, majd az ár esik, eléri a knock-out szintet, és a pozíció lezárul.
Díjszámítás
1. Árrés (a jegyzett árban benne van)
Ebben a példában tegyük fel, hogy az alapul szolgáló Germany 40 CFD bid/ask árfolyama 19 898/19 900.
Mivel „Up” pozíciót nyit, az ask oldalról (19 900) kerül árazásra, tehát a belépési szint kicsit a középár fölött van. A vételi és eladási ár közötti 2 pontos különbség a beépített árrést tükrözi.
Tehát a knock-out ügylet árrésköltsége 2 EUR (2 indexpont × 1 EUR pontonként).
2. Knock-out díj (mivel a knock-out szint aktiválódott) 2 EUR (a knock-out ár 0,02%-a)
3. Napon túli korrekció (mivel a pozíció napon túl volt tartva)
- A mögöttes ask ár 19 900.
- Napon túli kamatláb „Up” pozíciók esetén:
- Referencia-kamatláb = 0,01393% (napi)
- Jelenlegi adminisztrációs díj = 0,01111% (napi)
- Összesített napon túli kamatláb = -0,02504%
Napon túli korrekció számítása:
1 × 19 900 × (-0,02504%) = -4,98 EUR (levonás)
Végső költségek:
- Árrés: 2 EUR (beépítve a jegyzett árba)
- Knock-out díj: 2 EUR
- Napon túli korrekció: 4,98 EUR
- Teljes költség = 8,98 EUR
Példa 2: „Down” opció (napon túl tartott, majd knock-out szint elérve)
- Úgy véli, hogy a Germany 40 index értéke csökkenni fog, ezért „Down” knock-out ügyletet nyit 10 000-es knock-out áron.
- A knock-out szintet 10 100--ra állítja.
- A pozíciót napon túl tartja, majd az ár emelkedik, eléri a knock-out szintet, és a pozíció lezárul.
Díjszámítás
1. Árrés (a jegyzett árban benne van)
Az alapul szolgáló bid/ask árfolyam 19 898/19 900. Mivel „Down” pozíciót nyit, a bid oldalról (19 898) kerül árazásra, tehát a belépési szint kissé a középár alatt van.
Az „Up” példához hasonlóan, a knock-out ügylet árrésköltsége 2 EUR (2 indexpont × 1 EUR pontonként).
2. Knock-out díj (mivel a knock-out szint aktiválódott) 2 EUR (0,02% a knock-out árból)
3. Napon túli korrekció (mivel a pozíció napon túl volt tartva)
- A mögöttes ár 19 898.
- Napon túli kamatláb „Down” pozíciók esetén:
- Referencia-kamatláb = 0,01393% (napi)
- Jelenlegi adminisztrációs díj = 0,01111% (napi)
- Összesített napon túli kamatláb = +0,00282%
Napon túli korrekció számítása:
Végső költségek:
- Árrés: 2 EUR
- Knock-out díj: 2 EUR
- Napon túli korrekció (jóváírás): -0,56 EUR
- Teljes költség = 3,44 EUR
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent leírt átváltási díjak mind a hagyományos CFD-kre, mind a knock-out opciókra érvényesek.