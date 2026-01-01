A pénzügyekben és kereskedésben szerzett sokéves szakértelmének köszönhetően vezetőségünk Európa egyik leggyorsabban növekvő brókercégévé tette vállalatunkat, innovatív megoldásokat kínálva, amelyek segítik a kereskedőket a jobb döntéshozatalban.
Viktor brit technológiai vállalkozó, aki különleges érzékkel rendelkezik a piacformáló, diszruptív, technológia-központú vállalkozások azonosításában. 2001 óta fektet be forradalmi technológiákba globális befektetési társaságán, a VP Capitalon keresztül.
A legkorszerűbb technológiák és a rendkívül motivált csapatok összekapcsolásának szenvedélye vezette arra, hogy 2016-ban megalapítsa a Capital.com-ot. Azóta a Capital.com a világ egyik leggyorsabban növekvő kereskedési platformjává vált, irodákkal az Egyesült Királyságban, Európában, Ausztráliában és a Közel-Keleten.
Christoforos 2016 novemberében csatlakozott a Capital.com csapatához, több mint tíz év biztosítási és pénzügyi szektorban szerzett tapasztalattal. Pályafutását biztosítási matematikusként kezdte viszontbiztosítási brókercégeknél, majd három évet töltött a brókeri szektorban, ahol junior kereskedői pozícióból kockázatkezelő szerepkörig jutott. Nálunk először kockázatkezelési vezetőként dolgozott, majd kockázatkezelési igazgató, végül operációs vezető lett.
Matematikából szerzett BSc diplomát a Leedsi Egyetemen, valamint MSc fokozatot biztosítási matematikából a City, University of London intézményben (ma City St George's).
Rupert 2022 júniusában csatlakozott a Capital.com-hoz, több mint 15 évnyi kereskedési és értékesítési tapasztalattal az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Több évig dolgozott a IG kereskedési részlegén, majd az FX és kriptovaluta termékek kereskedési részlegének helyettes vezetője lett. 2017-ben nevezték ki az IG US vezérigazgatójává, ahol ő indította el és szerezte meg a szabályozói engedélyt a vállalat számára, majd jelentős új versenytárssá fejlesztette az amerikai FX piacon.
A Capital.com UK vezérigazgatójaként Rupert az Egyesült Királyság üzleti tevékenységét irányítja, biztosítva annak összhangját a csoport globális stratégiájával.
Tarik Chebib felel a Capital.com terjeszkedéséért az új, gyorsan növekvő piacokon a régióban. Több mint egy évtizedes tapasztalattal a brókeriparban Tarik 2021 júliusában csatlakozott a Capital.com-hoz bevételi igazgatóként, majd egy évvel később regionális vezérigazgatóvá lépett elő. Dubajban él, és jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben működő, frissen engedélyezett leányvállalatunkat vezeti. Pályafutása során számos felsővezetői pozíciót töltött be, többek között értékesítési vezetőként az IG-nél, valamint a Közel-Kelet vezetőjeként a Pepperstone-nál.
MSc diplomát szerzett menedzsmentből a Cass Business Schoolban, valamint alapszakos diplomát üzleti tanulmányokból a londoni Brunel Egyetemen.
Thomas McCrickard a Capital Com Australia vezérigazgatója, aki a vállalat regionális stratégiáját, szabályozói megfelelését és működését irányítja.
Több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a globális pénzügyi piacokon, és korábban vezető pozíciókat töltött be a derivatív kereskedés, a kockázatkezelés és a stratégia területén Londonban és Melbourne-ben. 2023 decembere óta a Capital Com Australia igazgatójaként tevékenykedik, és a vállalatot a fejlődés és növekedés kulcsfontosságú szakaszain vezeti végig. Thomas a London School of Economics and Political Science intézményben szerzett BSc diplomát üzleti matematika és statisztika szakon.
Ariel 2021 márciusában csatlakozott a Capital.com-hoz. Pályafutását 18 évvel ezelőtt kezdte az Ernst & Youngnál, ahol a Nasdaq-on jegyzett high-tech vállalatok vezető könyvvizsgálója volt. Később vezető kontrollerként dolgozott a startup szektorban, valamint multinacionális nagyvállalatoknál, például a francia Alstom Energy csoportnál (amelyet a General Electric vásárolt fel). Legutóbb három évet töltött az eToro közösségi kereskedési platformnál, ahol európai pénzügyi vezetőként dolgozott.
Ariel okleveles könyvvizsgáló, számviteli, menedzsment és közgazdasági alapképzettséggel, valamint MBA diplomával pénzügyi menedzsmentből.
Sheena 2023 szeptemberében csatlakozott a Capital.com-hoz, bizonyított tapasztalattal az európai és közel-keleti csapatok irányításában a szabályozói megfelelés minden területén. A Capital.com előtt Sheena az ADSS compliance vezetője volt. Pályafutása első több mint tíz évét a CMC Marketsnél töltötte, ahol compliance asszisztens pozícióból az Egyesült Királyság és Európa compliance vezetőjévé lépett elő.
Jogász alapképzettséget szerzett a Queen Mary University of London intézményben, valamint mesterdiplomát nemzetközi közpolitikai tanulmányokból az UCL-n.
Sasha a Capital.com termékigazgatója, aki a globális platform és a felhasználói élmény fejlesztését vezeti. Erős háttérrel rendelkezik a termékmenedzsment, a fintech és az ügyfélközpontú innováció területén, szenvedélye az intuitív, skálázható termékek fejlesztése, amelyek valós felhasználói igényeket oldanak meg. Tapasztalt a több piacot lefedő, keresztfunkcionális csapatok vezetésében, és a terméknövekedés előmozdítására összpontosít adatok, design thinking és magas teljesítmény ösztönzése révén. A Capital.com előtt Sasha a Revolut Wealth & Trading és Credit részlegének termékvezetője volt.
A Capital.com információbiztonsági igazgatójaként Pavel irányítja a vállalat globális stratégiáját az információbiztonság, IT, infrastruktúra, platformműveletek és szabályozói megfelelés területén. 2018-as csatlakozása óta kulcsszerepet játszott a Capital.com biztonsági rendszerének megerősítésében és egy robusztus, skálázható technológiai háttér kiépítésében, amely támogatja a szabályozott fintech környezetben történő gyors növekedést. Mély szakértelemmel rendelkezik a kiberbiztonság, az IT menedzsment és a kockázatirányítás területén, biztosítva a kiberreziliencia és a szabályozói felkészültség kultúráját, amellyel a Capital.com a biztonságos és rugalmas pénzügyi technológia élvonalában marad.
Eugene Lemesh vezeti a Capital.com globális HR stratégiáját, a tehetségfejlesztésre, szervezeti növekedésre és a nagy teljesítményű, inkluzív vállalati kultúra kialakítására összpontosítva. Kiterjedt tapasztalattal rendelkezik HR vezetőként dinamikus, gyorsan növekvő környezetekben, és az alkalmazotti életciklus teljes folyamatát felügyeli a toborzástól és elköteleződéstől kezdve a tanuláson, DEI programokon és vezetői fejlesztésen át. Eugene emberekre fókuszáló stratégiáiról ismert, amelyek összhangban vannak az üzleti célokkal, támogatják az innovációt, és lehetővé teszik, hogy a munkavállalók karrierjük minden szakaszában kiteljesedjenek.
Nikolai 2016 óta dolgozik a cégnél, és kulcsszerepet játszott a növekedésben – a startup indulástól egészen a mai globális vállalatig. Különleges érzéke van a tehetségépítéséhez és az üzletfejlesztéshez a gyorsan növekvő fintech szektorban, ahol számos alapvető területet irányított, a jogi és operatív tevékenységektől a növekedés és marketing területéig.
Több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik üzletfejlesztés és befektetések terén, valamint jogi PhD fokozata is van.
Mielőtt szakértelmét a Capital.com-hoz vitte volna, Valentina vezető jogtanácsosként, illetve ügyvezető vagy igazgató pozícióban dolgozott számos vállalatnál az IT, média, ingatlanpiac és pénzügyi szolgáltatások területén.
Korábban egy vezető helyi ügyvédi irodában dolgozott ügyvédként. Valentina jogi alapképzettséget szerzett a Belarusz Állami Egyetemen a kereskedelmi tevékenységek jogi szabályozása területén, valamint elvégezte a Professional Management programot az IPM Business Schoolban. Jelenleg az LLM képzését végzi a King's College London intézményben, nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi jog szakon.
Elpida 2024-ben csatlakozott a Capital.com-hoz, több mint 10 év nemzetközi tapasztalatot hozva az ügyfélműveletek, ügyfélazonosítás, fizetések és back-office transzformáció területéről. Operációs vezetőként kulcsfontosságú funkciókat irányít, amelyek javítják az ügyfélélményt és egyszerűsítik az üzleti teljesítményt. Korábban felsővezetői pozíciókat töltött be a fintech szektorban, többek között ügyfélműveleti szenior alelnökként és Safekeeping vezetőként, ahol globális csapatokat irányított, az automatizálást ösztönözte és a szolgáltatásnyújtást fejlesztette.
Vitalii Kedyk tapasztalt szakértő a digitális eszközök területén, közel egy évtizedes tapasztalattal a kriptovaluta és a Web3 innovációk előmozdításában. 2017 óta több szabályozott kriptotőzsdénél dolgozott, és alapító képviselője volt a CryptoUK szervezetnek, hozzájárulva a kriptoszabályozás korai fejlődéséhez az Egyesült Királyságban.
Mielőtt csatlakozott volna a Capital.com-hoz, Vitalii a Currency.com stratégiai vezetője volt, ahol stratégiai kezdeményezéseket irányított, és sikeresen menedzselte a 2025 elején lezárult M&A folyamatot. A Capital.com-nál a platform kriptoajánlatának bővítésére összpontosít, támaszkodva mélyreható ismereteire a kriptopiacok, a digitális pénzügy és a szabályozói keretrendszerek területén.
1 A bemutatott információk a Capital Com Group-ra vonatkoznak.
